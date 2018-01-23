Новосибирская ORSO намерена стать круче, чем Adidas

Производитель инновационной спортивной экипировки новосибирская компания ORSO за год создала дилерскую сеть в России, вышла на зарубежный рынок и получила признание у бойцов ММА, а также представителей многих других видов спорта. Николай Одинцов, руководитель московского филиала компании ORSO рассказал о том, как новосибирцам удалось перевернуть рынок.

Перевернули рынок

— Николай, когда и почему появились бренд и компания ORSO?

— Бренд ORSO мы начали развивать в январе 2017 года и за год он стал достаточно хорошо известен среди людей, которые занимаются единоборствами, фитнесом и CrossFit.

За год мы сделали очень многое. Заявив о себе, мы перевернули весь российский рынок! Во-первых, мы сейчас работаем с самыми известными бойцами России, а также актерами, певцами, бизнесменами, которые занимаются спортом. Во-вторых, мы «залезли» во все крутые и крупные промоушены России: FIGHT NIGHTS, ACB. В-третьих, мы вышли с российского рынка на рынок СНГ и дальнего зарубежья. Это также большой успех, так как практически все российские компании — производители спортивной экипировки, «крутятся» только в РФ и не выходят за ее пределы.

Считаю, что все это очень круто. Мы стартанули очень быстро, создали мощную команду, классный проект и, самое главное, не привлекая инвестора, а направляя на эти цели деньги, заработанные и накопленные нашей головной компанией SPARTA.

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— Вы развиваетесь параллельно со SPARTA?

— Да, параллельно, помогая друг другу. SPARTA занимается производством рингов, клеток, арен, боксерских мешков, а также залов «под ключ». Собственником компаний является Дмитрий Мельников. В 2017 году он вложил в проект ORSO около 10 млн руб личных инвестиций.

Сегодня в двух наших компаниях работает около 200 человек — люди, которые полностью отвечают за продукт: от начала его производства до поставки конечному покупателю.

— С чем связано решение разделить бренды?

— Они образовались по очереди. SPARTA работает на рынке уже более 5 лет. После того как мы «освоили» всю Россию и СНГ со спортивным оборудованием, к нам стали поступать заявки на создание и производство крутой экипировки по недорогой цене и с хорошим качеством. Тогда и появился бренд ORSO. Сейчас они идут вместе, но настало время и для самостоятельного развития второго проекта.

— За счет чего удалось добиться всех перечисленных вами результатов? Чем был обусловлен такой рост в 2017 году?

— Прежде всего, за счет грамотно подобранной команды. Мы ищем людей, которые готовы много зарабатывать, но понимают, что для этого нужно и много работать. Кроме того, мы охотно помогаем развиваться нашим дилерам: рассказываем о новинках компании, проводим мастер-классы. По сути, мы сегодня сформировали вокруг бренда ORSO сообщество.

Для продвижения продукции мы использовали «холодные звонки». Наши сотрудники звонили потенциальным клиентам, рассказывали о бренде, о продукции, предлагали изучить тестовые образцы. Этот канал продаж для нас оказался самым эффективным: 10 сотрудников клиентского отдела фактически создали компанию за 2017 год. В них был вложен основной бюджет. Соцсети у нас, конечно, тоже есть, но такой эффект они не дают. Кроме того, мы популяризируем наш бренд и продукцию через узнаваемых и статусных людей. Это дает бОльший эффект, чем стандартные рекламные каналы.

Made in Russia

— Какой ассортимент сегодня выпускает ваше компания?

—У нас в линейке есть компрессионная экипировка: женская, мужская и детская для единоборств, кроссфита, фитнеса, спортивные трико для борьбы, атлетические ремни для тяжелой атлетики. Мы единственные в мире выпускаем боксерские мешки с полной запечаткой поверхности. В целом, за 2017 год мы освоили 5-6 направлений продукции.

В 2018 году планирует довести ассортимент до 200 направлений. Это будет тяжело, но мы стремимся реализовать поставленные задачи. Каждый месяц намерены осваивать выпуск новой продукции, оценивая, что пользуется спросом на рынке. Сейчас идет ощутимый рост интереса к единоборствам, к командным видам спорта поэтому планируем запустить производство кимоно для дзюдо, самбо, тхэквондо. В перспективе охватим все направления спортивной экипировки, то есть выйдем на уровень круче, чем Adidas.

— Где производится ваша экипировка?

— Наши фабрики расположены на арендованных площадях. Первоначально все производство находилось на Приграничной,1 в Новосибирске. В 2017 году SPARTA нашла другую площадку и в ближайшее время «переезжает», так как ей необходимы большие цеха под крупногабаритное производство. Наша швейная фабрика будет базироваться на старой площадке. В общей сложности у нас сейчас около 5 тыс кв метров производственных площадей.

— Где берете сырье для своей продукции?

— В настоящее время мы используем ткань производителя из Южной Кореи, но планируем полностью локализовать производство в России. Сейчас по нашему заказу разрабатывается специальная ткань на одной из фабрик в Москве. Думаю, что в 2018 году мы уже начнем отшивать экипировку на ее основе.

— Кто разрабатывает сами модели?

— С точки зрения конструктива, мы опираемся на лучшие модели конкурентов, изучаем их, и делаем лучше. Конструкторы работают в штате компании, также мы привлекаем их на аутсорсинге. Что касается дизайна экипировки, то мы работаем в двух направлениях: поточная продукция и индивидуальный дизайн, когда мы выполняем заказ клубов, магазинов, основателей брендов. Во втором случае мы прорабатываем дизайн за счет заказчика, но при этом не имеем права его использовать в своей продукции. У нас в компании самые крутые дизайнеры!

Миссия «Глобализация»

—Какие задачи поставлены перед вами, вашей командой на 2018? На стратегическую перспективу?

—На российском рынке сегодня нет крутых отечественных производителей, которые могли бы и хотели бы так заявить о себе, как мы. Они просто тихо работают в своей нише и все. Мы считаем, что это не правильно! О себе нужно рассказывать!

Наша глобальная миссия: на протяжении 3-5 лет создать российский аналог Adidas и стать еще круче. Мы хотим производить всю спортивную экипировку, которая существует на рынке. Такой задачи перед собой не ставит даже Adidas! Мы знаем, что это будет долго, тяжело, но мы готовы серьезно работать и уверены, что добьемся поставленной цели: нас будут хорошо знать не только в России, но и во всем мире.

— На каких рынках вы уже присутствуете сегодня?

— Мы работаем по всей России — у нас около 170 дилеров, а также в странах СНГ. В списке наших партнеров энтузиасты и компании из Голландии, Германии и Америки. Дилеры, которые загорелись идеей продавать нашу продукцию иностранцам, создают свои сайты и лэндинги на иностранном языке, привлекая клиентов, и они уже начали работать.

Летом 2017 года мы создали филиал в Москве в районе метро Шаболовская, в конце января пройдет его официальное открытие. Филиал будет представлять бренд ORSO в Москве и в городах «Золотого кольца» России.

У нас будет работать две штаб-квартиры: одна в Новосибирске, вторая в Москве или Санкт-Петербурге, и таким образом мы «поделим» территорию России напополам: за каждую будет отвечать свой офис.

— С чем связано такое решение?

— В ближайшее время мы планируем привлечь инвестиции от российских партнеров — около $2 млн через вхождение в капитал компаний SPARTA и ORSO. За счет этих средств будет открываться вторая фабрика. Место ее дислокации сейчас определяется и от этого зависит, где будет расположена наша западная штаб-квартира. Мы ищем одно помещение под две компании. За границей смысла открывать собственные производства пока не видим — нам будет проще по логистике и дешевле осуществлять поставки с питерской или московской фабрики.

— Есть планы по открытию сети собственных магазинов?

— Да через 2-3 года планируем открывать брендовые точки такие же как у Adidas, Nike, Reebok, как в России, так и за границей. На первом этапе сеть будет состоять из 4-5 собственных магазинов в городах-миллионниках РФ: Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, а в остальных мы будет продвигать франшизу. Сейчас прорабатывается ассортимент продукции. После того как он будет запущен, начнем предлагать франшизу. Думаю, что на этот этап мы выйдем в конце 2018-начале 2019 года. Не исключаю, что первыми франчайзи будут наши дилеры.

— А на рынок госзаказа планируете выходить? Например, разработать форму для российской сборной на олимпиаду?

— Мы работаем в этом направлении, но нам пока слишком мало лет — всего год. Для участия гостендерах необходим гораздо бОльший стаж работы и масштабы. Сейчас мы подали заявку на подготовку экипировки на олимпийские игры 2020 года через SPARTA. Ждем подведения итогов.

По скромному: хотим 100%

— Вы уже много раз говорили о готовности «порвать» известные бренды, а в чем ваше преимущество? Почему вы уверены, что покупатели пойдут к вам, а не останутся с проверенными производителями?

— Мы изучили весь их опыт, все шишки, которые они набили, и сделали дешевле и качественней, к тому же в России. По сравнению с Китаем у нас гораздо более высокое качество продукции и более жесткий контроль за его соблюдением. Процент брака составляет менее 0,1%.

— Кто ваши основные конкуренты на российском рынке?

— Их достаточно много, но как правило, они не имеют своего производства, отшиваются в Китае или Пакистане. Самыми серьезными игроком считаю «Madca» (Москва), которая работает на сегменте индивидуальных заказов, делает экипировку для клубов и команд. По поточной продукции все конкуренты более мелкие и им до нас далеко.

Если брать не российские компании, то мы опираемся на трех игроков, уже работающих на рынке 5-10 лет. Это Venum, Hayabusa и Fixgear опыт которых мы брали за основу, когда создавали свой бренд. Сейчас мы уже вышли на уровень Fixgear по качеству продукции, по узнаваемости бренда. Двух других конкурентов, надеюсь, догоним года через два. При этом по ценам мы уже ниже, чем они и это основное преимущество нашей продукции. Мы производим в России и добиваемся, чтобы Made in Russia тоже звучало круто.

— Какую долю российского рынка по производству спортивной экипировки вы сейчас занимаете?

— Рынок экипировки в целом занимает 5-10% от общего спортивного рынка России. В этом объеме наше доля около 20-30%. Мы ее получили за год! В планах — забрать российский рынок спортивной экипировки полностью. За счет собственного производства, цены и качества. Такой набор никто не может предложить!

Точка зрения

Максим Логачев, руководитель отдела продаж:

— Конечно, не все дилеры идут на контакт охотно. Компрессионная экипировка — новый для рынка России продукт и, в целом, в спорте, распространена еще не очень широко. Но, после того как к нам пошли люди, занимающиеся единоборствами, ММА, то рынок стал расширяться гораздо быстрее. Сейчас за экипировкой к нам обращаются лучники, гребцы, стендисты и т.д. Многие готовы принимать новинки, слушать и учиться. Покупатели положительно относятся к тому, что наша продукция российская, хотя вначале не очень доверяют, так как многие производители также декларируют, что производят в РФ, а на деле — в странах Азии.

У большинства, кто попробовал нашу продукцию, глаза загорелись. Но мы сразу предупреждаем дилеров, что продажа инновационных вещей — нелегкий труд. Их нельзя просто повесить или положить на полку магазина и ждать покупателей. Их нужно правильно продавать, и мы даем своим дилерам такие инструменты. Уже сейчас некоторые наши партнеры продают по 20 единиц продукции в день и расширяются. К нам начали обращаться оптовые компании, которые закупают у нас экипировку и продают ее более мелким магазинам.

Мария Молодец, дизайнер:

— Когда я подбирала работу и увидела предложение компании ORSO меня привлек объем задач, возможность выполнять действительно незаурядные и потрясающие красивые вещи. Я оценила концепцию компании и бренда, и мне дали возможность «развернуться». Мне очень приятно видеть реакцию клиентов, которые смотрят наши каталоги.

На будущий год мы планируем кратно расширить ассортимент и мне интересна эта задача. Она дает возможность реализовать много идей и разработок. Это здорово и очень интересно, когда твое желание развиваться в профессиональном плане и расти совпадает с целями компании.

Дмитрий Мельников, собственник SPARTA и ORSO (из блога об итогах 2017 года):

— Итак, тезисно, что МЫ сделали в этом сложном, но невероятно успешном отрезке времени длинной 365 дней:

Открыли в августе Московский офис, за пару месяцев разбомбив почти всех оставшихся конкурентов на Западе. «Забрали» площади АвтоВАЗа в Новосибирске на ОБьГЭСе, теперь фабрики SPARTA и ORSO находятся в разных местах. Сейчас наши производственные мощности составляют более 5 000. кв.м. Вышли на новые рекорды по оборотам по холдингу (раскрывать цифры не буду), но в 2018 целимся на три запятые (кто умный — тот поймет) ORSO сегодня — это полномасштабная швейная фабрика. Каждые пару месяцев запускаются все новые линии производства и идет постоянный найм сотрудников. Штат вырос до цифры около 150 человек. Отточили почти до совершенства методику найма и обучения боевых отделов продаж. Запустили два новых направления: это линейка моющих средств под собственным брендом и еще одно Вышли на Alibaba и успешно рубимся ОлОверЗеВорлд с Китайцами и Пакистанцами. Решили кучу технологических и химических задач, вышли на новый уровень качества.

и т.д….

(авторский текст сохранен)

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