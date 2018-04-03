Новосибирские финансисты организовали выпуск облигаций группы «Грузовичкоф»

Компания группы стала первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.

Российская мувинговая компания вышла на публичный долговой рынок с выпуском биржевых облигаций, зарегистрированным по новой упрощенной схеме, говорится в пресс-релизе, распространенном ООО «Юнисервис Капитал». Эмитентом выступило ООО «Грузовичкоф-Центр» — компания, отвечающая за Московское представительство группы «Грузовичкоф». Общий объем зарегистрированной программы биржевых облигаций — 300 миллионов рублей, первый выпуск составил 50 миллионов.

Организатор выпуска — новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», соорганизатор и андеррайтер — АО «Банк Акцепт» (Новосибирске).

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— Для компании «Грузовичкоф» мы оказали все необходимые юридические услуги, разработали презентационные материалы, осуществляем необходимое сопровождение и общение с потенциальными инвесторами, — сообщил генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Кроме того, наша компания назначена представителем владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр». В этом статусе мы будем отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о финансовом положении эмитента.

Общий срок обращения облигаций «Грузовичкоф-Центр» — 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, а доходность на первые 12 месяцев рассчитывается из ставки 17% годовых.

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По оценкам Антипина, ценные бумаги с такой высокой доходностью привлекут внимание широкого круга инвесторов, прежде всего тех, кто знаком с деятельностью «Грузовичкоф», их стратегией и планами. Первыми держателями облигаций также готовы стать инвесторы из Сибири, сотрудничающие с организатором программы — «Юнисервис Капитал».

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Компании группы «Грузовичкоф» оказывают транспортно-логистические услуги с 2006 года. Свою деятельность предприниматели начали в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию присутствия. На сегодняшний день «Грузовичкоф» организовывает перевозки для предприятий и частных лиц в 21 городе России, в том числе в Новосибирске. В автопарке компании 13 видов автомобилей. Кроме того, «Грузовичкоф» оказывает дополнительные услуги: упаковка грузов, сборка мебели, вывоз и утилизация мусора, услуги грузчиков и такелажников и др. Развитие в регионах, в том числе в Сибири, происходит по схеме агрегатора: «Грузовичкоф» передает заказы на исполнение местным организациям, владеющим парком LCV. При этом группа компаний управляет маркетингом, рекламой, сайтами, приложением и обрабатывает заказы через собственный колл-центр.

Биржевые облигации — это публичные ценные бумаги, размещаемые на бирже в упрощенном порядке. Их эмиссия не требует государственной регистрации у регулятора, решение о возможности выпуска принимает Совет Биржи на основании меморандума с частичным раскрытием информации.

Юлия Данилова

Фото: с сайта компании