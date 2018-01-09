Новосибирские физики изготовят высокотехнологичное оборудование для индийской компании

Контракт на поставку первых четырех установок уже подписан, его общая сумма около 3 млн. долларов.

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) получил заказ на изготовление разработанных им ускорителей электронов ЭЛВ-8 для индийской компании Siechem, специализирующейся на производстве кабелей и проводов. Контракт на поставку первых четырех установок уже подписан, его общая сумма около 3 млн. долларов. В Индию ускорители будут отравлены двумя партиями: в апреле и ноябре 2018 года. К 2020 году руководство Siechem планирует приобрести ещё шесть таких же установок, сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

— Мы выбрали установки новосибирского института, — комментирует генеральный менеджер компании Siechem Понди Дамодарен (Pondy Damodaren), — потому что проанализировали рынок и сделали вывод, что они входят в число лучших. Даже в Китае, где множество фирм производят собственные ускорители, по-прежнему предпочитают заказывать их у Будкеровского института. Помимо безотказности и долговечности самих устройств, также радует, что специалисты ИЯФ СО РАН всегда помогают нам с обслуживанием установок.

Промышленные ускорители ЭЛВ-8 используются для радиационной модификации различных полимерных материалов, в том числе изоляции проводов и кабелей.

— По просьбе наших индийских заказчиков мы увеличили параметры ускорителей, чтобы повысить производительность технологического процесса, — рассказывает заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Сергей Фадеев. — Теперь скорость облучения проводов возрастёт на 20 %. Если раньше ускоритель ЭЛВ-8 мог облучать до 2 км кабеля малого диаметра в минуту, то теперь производительность сможет возрасти до 2,4 км в минуту благодаря тому, что мы сумели увеличить ток пучка на 20 %. Представьте, какое дополнительное количество кабельной продукции сможет производить единичный ускоритель, с учетом того, что эксплуатируется он непрерывно и круглосуточно.

Компания Siechem производит специализированные кабели и провода, предназначенные для использования в различных областях: авиация, флот, атомные электростанции, бытовая техника, электроника, нефтепогружное оборудование и др. Siechem – главный поставщик кабельной продукции для индийского военного и гражданского самолето- и судостроения, а также для производства подвижного состава железных дорог. Помимо этого, компания обслуживает частные индийские фирмы, а также экспортирует продукцию в Европу, Австралию, Азию, Африку, Южную и Северную Америку. Сегодня среди её клиентов такие корпорации, как Ford, Hyundai Motor, Panasonic, Robert Bosch GmbH, Acer и Lenovo. Сегодня Siechem получает ежедневно до 70 заказов на поставку кабельной продукции.

Фото: предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН