Новосибирские инноваторы примут участие в интенсиве для технологических лидеров

Они будут прокачивать свои компетенции и проекты в области цифровой экономики.

В уникальной образовательной программе, которая пройдёт 10-21 июля на острове Русском, примут участие команды из 34 регионов. Команды Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области сформировали тройку лидеров по числу участников, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что каждый из претендентов на участие в проекте «Остров 10-21» прошёл многоуровневое тестирование: организаторы оценивали профессиональные компетенции, управленческие навыки и навыки командной работы, способность предлагать решения «невозможных задач». В итоге Новосибирскую область будут представлять 50 участников — технологических предпринимателей, талантливых школьников, студентов и научных сотрудников, представителей государственных управленческих структур. В состав команды вошли 12 представителей экосистемы Академпарка — сотрудники компаний-резидентов, специалисты бизнес-инкубатора и руководители направлений самого Академпарка как института развития инновационной деятельности.

«Остров 10-21» — первая в России образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы. В проекте примут участие более 1000 человек со всей России – сотрудники технологических компаний, лидеры технологических стартапов, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин и многие другие. В течение 11 дней участники будут проходить обучение у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития, получат возможность прокачать свои компетенции и проекты, обменяться опытом, завязать профессиональные контакты и сформировать новые проектные команды.

По итогам интенсива участники сформируют свой «цифровой след» (электронное резюме) — адекватную замену аналоговому диплому об образовании, который отражает реальные достижения и компетенции специалиста, позволяет технологическому стартапу, компании или госструктуре отбирать нужных специалистов. Это резюме станет для каждого из участников новым инструментом коммуникации с работодателями, партнерами, инвесторами, проектными командами.

Фото: пресс-служба Академпарка