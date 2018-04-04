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Businessjump

Новосибирские магазины получат новый рейтинг на Яндекс.Маркете

  • 04/04/2018
рейтинг

Теперь в рейтинге отражается актуальный опыт взаимодействия покупателей с продавцами.

Яндекс.Маркет усовершенствует систему формирования рейтингов магазинов. Маркет включил в формирование рейтинга новые условия и теперь отражает актуальный опыт взаимодействия покупателей с продавцами. Метод расчёта рейтинга станет более прозрачным — как для пользователей, так и для магазинов, сам формат остаётся неизменным — пользователи будут видеть от 1 до 5 звёзд, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что переход на новый рейтинг будет постепенным. В начале апреля Яндекс.Маркет начнёт показывать новые рейтинги магазинов на Маркете части пользователей. В дальнейшем доля пользователей, которые видят новые рейтинги магазинов, будет увеличена.

К запуску обновлённой системы формирования рейтингов из 169 магазинов с новосибирской «пропиской» на Яндекс.Маркете новый рейтинг будет рассчитан у 93 магазинов. Все эти магазины уже накопили достаточно оценок, чтобы переключиться на него. Оценок для нового рейтинга должно быть не менее пяти. Остальные новосибирские продавцы будут постепенно переходить на новый рейтинг по мере накопления оценок.

Согласно новой системе, Яндекс.Маркет будет учитывать оценки тех пользователей, которые действительно недавно совершали покупку в магазине. Если пользователь оформлял заказ на Маркете, его оценка учитывается автоматически, а если на сайте магазина, то сервис будет оценивать вероятность, с которой автор каждой оценки оформлял заказ. Оценка строится с использованием технологии, основанной на методах машинного обучения. Если вероятность высокая, оценка учитывается в рейтинге.

Чтобы оценок для расчёта рейтинга было как можно больше, Маркет начнёт мотивировать покупателей делиться мнениями. Пользователи, которые с высокой вероятностью совершали покупки в магазинах, будут видеть на Яндекс.Маркете просьбу поставить оценку.

В новой версии рейтинга Маркет будет вычислять среднее арифметическое всех оценок, прошедших проверку. Ранее на оценку влияла и Служба контроля качества компании, сейчас эти оценки учитываться не будут, чтобы сделать рейтинг на 100% пользовательским.

— В Яндекс.Маркете мы уделяем особое внимание пользовательскому контенту (UGC). Мы постоянно ищем способы улучшить систему отзывов и рейтингов. Мнения покупателей — это важный фактор для других при выборе и принятии решения о покупке. А для магазинов пользовательский контент — это ещё и ценный источник обратной связи. Нам важно развивать UGC и учитывать интересы обеих сторон, — комментирует Михаил Морозов, руководитель проекта по перезапуску системы рейтингов Яндекс.Маркета.

Фото: pixabay.com, автор — mcmurryjulie

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