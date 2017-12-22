Новосибирские предприниматели заинтересовались сити-фермерством

В мэрии Новосибирска презентовали инновационные разработки для микро-, малого и среднего бизнеса.

Один раз в месяц на площадке мэрии презентуются инновационные разработки, призванные сделать бизнес более эффективным. Вторая встреча в рамках нового проекта была посвящена одной из профессий будущего – сити-фермерству, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

На дискуссионной площадке собрались около 30 предпринимателей Новосибирска, они обсудили, что такое сити-фермерство, почему в современном мире это движение набирает популярность, как его можно развивать на практике и внедрять в Новосибирске.

— Мы хотим показать предпринимателям, что есть такие технологии, которыми они могут воспользоваться и воплотить в жизнь, — сказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. — Почему мы предлагаем рассмотреть эти технологии бизнесу? Насаждать их сверху не перспективно: как показывает мировой опыт, пока новые технологии не подхватит малый и средний бизнес, планировать их масштабное внедрение нельзя. Поэтому мы решили на регулярной основе собирать молодых креативных людей — предпринимателей, демонстрировать им различные технологии. Они сами будут решать, что им нравится и что они готовы внедрять.

Как подчеркнул Александр Люлько, на данном этапе бизнес может интересовать продажа технологий, связанных с продвижением сити-фермерства, в дальнейшем его внедрение поможет решать продовольственные и экологические проблемы.

В Новосибирске достаточно большое количество людей интересуется перспективами развития сити-фермерства. В городе действуют несколько компаний, которые развивают это направление и достигли хороших результатов. В их числе — ООО «Русский спраут. Сибирь», директор компании Анастасия Бессонова рассказала участникам мероприятия о своём опыте проращивания зерновых культур и реализации продукции в крупных торговых сетях города.

Ещё один партнёр — президент ООО «Современные системы выращивания» Роман Рыбаков – поделился своими наработками в этой сфере.

— Сити-фермерство — это выращивание продуктов питания вблизи от их потребителя, то есть выращивание одними горожанами экологически чистой продукции для других. Даже с одного квадратного метра на самом дешёвом салате сити-фермер может зарабатывать от 10 тыс. рублей в месяц, — отметил Роман Рыбаков, компания которого продвигает гидропонику — метод выращивания растений без использования земли. — С помощью автоматизированной системы можно выращивать зелень, фрукты, овощи как на подоконнике дома, так и в промышленных масштабах. Метод древний, и сейчас он набирает популярность.

Спикером площадки также стал руководитель проекта «New-колхоз» Константин Терещенко, который в селе Новониколаевка развивает уникальное агрохозяйство и реализует на практике идею быть фермером, живя в городе. Так, с помощью интернет-сайта каждый горожанин может купить животное, наблюдать за ним в онлайн-режиме, получать сельскохозяйственную продукцию (яйца, молоко, др.).

— Пока для многих увлекающихся людей сити-фермерство — это хобби, которое может перерасти в успешную индустрию. Сегодня это модно и полезно, завтра — прибыльно, — резюмировал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru