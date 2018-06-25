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Businessjump

Новосибирские предприятия покорили Южный Урал

  • 25/06/2018
встреча на ЧМК

Бизнес-миссия из Новосибирска посетила город Челябинск.

18 — 21 июня 2018 года г. Челябинск посетила бизнес-миссия из Новосибирска, организованная Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области под эгидой Минпромторга Новосибирской области. В состав делегации вошел ряд перспективных быстрорастущих технологических компаний региона: ООО «Торгово-сервисный центр «Рэлсиб», ООО «НЕВАТОМ», ЗАО «Сибирский электротехнический завод», ООО «Айвойс Технолоджи» и ООО «Ремсклад», сообщили в агентстве стратегических инициатив ВДА.

Целью визита, проходившего при поддержке Минэкономразвития Челябинской области, было укрепление экономического сотрудничества и кооперационного взаимодействия между предприятиями двух крупнейших промышленных регионов страны.

Программа бизнес-миссии отличалась плотным графиком визитов и деловых мероприятий. Сибирская делегация ознакомилась с деятельностью АО «Челябинский Цинковый завод», АО «Челябинский металлургический завод» и ряда других крупнейших предприятий Челябинской области, а также презентовала свою продукцию и услуги. В ходе последовавших после осмотра промплощадок встреч в формате B2B стороны выразили заинтересованность в расширении обоюдовыгодного сотрудничества. На территории «Точки кипения» Челябинской области была проведена «Биржа Контактов: Кооперация Промышленных и Производственных Предприятий Челябинской и Новосибирской Областей».

— Продуктивно завершились встречи с руководством региональных общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Достигнуты договоренности о содействии в сотрудничестве с руководством Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, — отметили в ВДА.

Делегация осмотрела ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» и обсудила планы и перспективы развития с его резидентами. На площадке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса» участники новосибирской бизнес-миссии обсудили свои проекты с субъектами инфраструктуры государственной поддержки Челябинской области и наметили планы сотрудничества на будущее.

— Важнейший итог бизнес-миссии в Челябинск в понимании, что инновационные технологии и передовые разработки новосибирских компаний имеют хороший потенциал сбыта на Южном Урале. Учитывая значительный спрос на конкурентоспособную отечественную импортозамещающую продукцию, рынок Челябинской области открыт для продолжения и углубления сотрудничества с нашим регионом, — подчеркнул глава делегации, руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области Сергей Паршиков.

Фото: предоставлено агентством стратегических инициатив ВДА

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