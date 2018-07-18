Новосибирские предприятия представили свою продукцию на ИННОПРОМе

Более 600 компаний из 20 стран мира приняли участие в международной выставке.

Динамично развивающиеся новосибирские компании ООО «ЛИССИБ», АО «Проманалитприбор», ООО «НСК Коммуникации Сибири» и АО «Завод электротехнической арматуры» представили свою продукцию и технологии на крупнейшей в стране отраслевой экспозиции в области металлообработки и сварки, которая проходила в Екатеринбурге, сообщили в агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

Отмечается, что организатором и спонсором участия компаний в международной выставке ИННОПРОМ выступил Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области, входящий в структуру ГУП НСО «НОЦРПП».

В 2018 году крупнейшая отраслевая площадка страны собрала представителей экспертного сообщества и реального сектора из 95 стран мира. На четыре дня ИННОПРОМ превратился в главную отечественную ярмарку промышленной техники, оборудования и услуг, и подтвердил статус основной площадки для лидеров индустриального сектора — на площади 50 тысячах квадратных метров были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира. Количество рабочих образцов робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, с 2017 года выросло более чем вдвое со 394 до 813 единиц.

— Благодаря господдержке со стороны ГУП НСО «НОЦРПП» небольшие новосибирские предприятия смогли оценить отраслевые тренды, заключить выгодные контракты на продажу/покупку оборудования и обсудить последние разработки в области машиностроения, станочных систем и промышленной робототехники. Коллективный стенд Новосибирской области помог им эффективно представить собственную продукцию и передовые научно-технические разработки, — отметили в агентстве ВДА.

Компания ООО «НСК Коммуникации Сибири» презентовала новинку – автоматический установщик компонентов поверхностного монтажа Сатурн-1. Данное оборудование рассчитано на мелкосерийное и опытное производство электронной продукции.

— Благодаря выставке мы убедились, что наш установщик востребован небольшими российскими производителями и может быть интересен крупным предприятиям – производителям электроники при выпуске опытных образцов или малых серий, а также компаниям, оказывающим услуги по контрактной сборке, — отметил директор предприятия Сергей Давыдов. — Интерес к нашему оборудованию проявили и высшие учебные заведения, модернизирующие свою учебно-производственную базу.

Директор по развитию и маркетингу ОА «Завод электротехнической арматуры» Юлия Райчук. Подчеркнула, что выставка стала эффективной площадкой для обмена опытом лидеров индустриального сектора

— Мы ознакомили участников выставки с брендом ЗЭТА, провели переговоры с инженерами, главными энергетиками компаний и директорами предприятий. Большой интерес вызвала стратегическая сессия, на которой руководители международных компаний обсуждали такие злободневные вопросы, как повышение эффективности производства. А также как смешать персонал, «железо» и «софт», чтобы обогнать конкурентов, — сказала Юлия Райчук.

Практическим итогом участия в форуме для новосибирских экспонентов стало достижение соглашений о сотрудничестве. Так, продукцией компании ООО «ЛИССИБ», специализирующейся на выпуске промышленного вентиляционного и холодильного оборудования, известного по марке «НЕВАТОМ», заинтересовался ряд крупных заказчиков.

Участие в выставочной и деловой программе выставки ИННОПРОМ позволило новосибирским производственникам полнее оценить свой научно-промышленный потенциал, соотнести его с реалиями рыночного спроса, укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи.

Фото: предоставлено Агентством стратегических коммуникаций ВДА