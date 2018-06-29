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Businessjump

Новосибирские предприятия расширяют границы сотрудничества

  • 29/06/2018
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Предприятия региона представят свою продукцию на международной выставке ИННОПРОМ.

Новосибирские предприятия представят свою продукцию на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая состоится в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 г. при содействии Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области, сообщили в агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

В состав делегации Новосибирской области вошла группа быстрорастущих компаний области: ООО «ЛИССИБ», АО «Проманалитприбор», ООО «НСК Коммуникации Сибири», АО «Завод электротехнической арматуры».

В рамках выставки компании планируют предложить свою продукцию как для представителей российских компаний, так оценить возможности сотрудничества с предприятиями Южной Кореи и Китая, ожидаются представительные делегации данных стран.

Завод ЗЭТА готов представить более 3000 позиций для электромонтажа. Кабельные муфты, металлорукав, клеммные коробки, кабельные вводы, наконечники и соединители. Компания ООО «НСК Коммуникации Сибири» заинтересована в поиске партнеров для реализации аппарата собственной разработки САТУРН, одного из первых полностью российских автоматических установщиков SMD-компонентов, спроектированного и производимого в Новосибирске. САТУРН предназначен для сборки опытных образцов и малых партий печатных плат с широкой номенклатурой компонентов.  ООО «ЛИССИБ» представит приточно-вытяжнаую установку NEIVA FPV-600, а так же в целом производственные возможности компании, которая на сегодняшний день активно работает в 16 регионах России. Для участников и посетителей выставки от промышленных предприятий и тепло-энергетических компаний будет интересна линейка продукции АО «Проманалитприбор», которое производит газоанализаторы как для технологического контроля, так и экологического мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в соответствии с Федеральным законом №219).

Участие в выставочной и деловой программе позволит полнее представить научно-промышленный и инвестиционный потенциал Новосибирской области, укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи, увеличить товарооборот. Ожидается, что итогом участия будут соглашения о сотрудничестве с новосибирскими предприятиями.

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