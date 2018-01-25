Новосибирские студенты зарабатывают на репетиторстве до 1 тысячи рублей в час

Чаще всего в Новосибирске предлагают услуги репетиторов по английскому языку.

В честь Дня студента сервис бесплатных объявлений Юла выяснил, какие услуги репетиторов наиболее популярны в Новосибирске.

Оказалось, что чаще всего в Новосибирске предлагают услуги репетиторов по английскому языку — они составили 37,3 % всех объявлений на Юле. Их средняя стоимость в городе — 440 рублей в час. Вторыми по популярности услугами стали уроки по русскому языку (28 % объявлений). А вот наименее востребованными оказались услуги репетиторов по обществознанию и истории (оба лота по 2 %).

Самым прибыльным в Новосибирске на Юле стало преподавание математики. В городе просят за это до тысячи рублей за час занятия (средняя стоимость — 590 рублей). Самыми доступными оказались уроки биологии. Их средняя стоимость в Новосибирске — 330 рублей в час.

Средняя стоимость услуг репетиторов в городе составила 240 рублей в час. Это на 40 % ниже среднего показателя по стране.

Фото: City Year