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Новосибирские театры и филармония перечислят в Кемерово около миллиона рублей

  • 30/03/2018
траур

Средства, полученные от продажи билетов на спектакли и концерт памяти жертв трагедии будут переведены в поддержку семей пострадавших.

28 марта, в День траура в России по погибшим при пожаре в Кемерово, театральное сообщество Новосибирской области приняло решение почтить память погибших минутой молчания перед спектаклем вместе со зрителями, а собранные от продажи билетов средства направить в поддержку семей пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального минкультуры.

— В городе Кемерово 25 марта произошла страшная трагедия. Мы скорбим вместе с ними. Перед нами стояла дилемма – отменить спектакль в день национального траура или сыграть его в пользу пострадавших от пожара. Мы решили, что драматическая повесть Пушкина — это скорее образовательный проект, и благодаря показу мы сможем помочь нашим соседям, перечислив часть средств от показа, — сказал директор — художественный руководитель, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис.

Зрители почтили минутой молчания память пострадавших, а также пожертвовали свои личные средства.

28 марта показы в других театрах были отменены. Часть сборов со спектаклей, сыгранных на этой неделе театры «Старый дом» и «Глобус» перечислят в поддержку семей пострадавших.

Кроме того, в день траура была изменена программа Транссибирского Арт-Фестиваля. Все средства, поступившие от концерта «In memoriam» по решению организаторов в ближайшее время будут направлены в поддержку семей пострадавших.

Всего учреждениями культуры будет перечислено около одного миллиона рублей в Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013

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