Новосибирские ученые выиграли грант РФФИ

Ученые займутся разработкой новых комбинированных биопрепаратов для защиты картофеля от колорадского жука в Западной Сибири.

Ученые Новосибирского ГАУ и Сибирского федерального научного центра Агробиотехнологий (СФНЦА РАН) выиграли проект РФФИ «Изучение Coleoptera-специфичных штаммов Bacillus thuringiensis и разработка новых комбинированных биопрепаратов для защиты картофеля от колорадского жука в Западной Сибири» (руководитель доктор биологических наук, заведующий лабораторией биологической защиты растений и биотехнологий Иван Дубовский), сообщили в пресс-службе НГАУ.

Отмечается, что проект направлен на создание нового поколения биологических инсектицидов для контроля численности насекомых вредителей сельского хозяйства.

— С помощью новейших научных методов будут разработаны технологии повышения эффективности биологических препаратов за счет подавления защитных механизмов насекомых к энтомопатогенным бактериям. Реализация проекта позволит выявить ключевые механизмы устойчивости насекомых к пестицидам, разработать новейшие биологические препараты для контроля численности колорадского жука, имеющего важное хозяйственно-экономическое значение для Новосибирской области. Будет проведен поиск высокотоксичных для вредителей факторов вирулентности биологических патогенов, протестированы биологические агенты и синтетические аналоги (метаболиты грибов, растений, аналоги гормонов насекомых и другие синтетические соединения и др.), позволяющие снижать активность или полностью ингибировать определённые звенья иммунитета насекомых. Таким образом, в рамках проекта будет разработана научная концепция многокомпонентных смесей биологических агентов с добавками, блокирующими иммунную систему насекомых, и создано несколько биопрепаратов на основе бактерии и грибов, уничтожающих насекомых вредителей, — говорится в сообщении.

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