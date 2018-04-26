Новосибирский бизнес на четверть упал в цене

Стоимость строительного бизнеса снизилась более чем на 50 %.

По сравнению с 4 кварталом 2017-го, средняя цена компаний в городе снизилась на четверть и составила 1 063 500 рублей. Это ниже средней стоимости бизнеса по России на 30 % (1 529 100 рублей), сообщили в пресс-службе сервиса объявлений Юла. Специалисты которого проанализировали предложения по продаже готового бизнеса в Новосибирске за 1 квартал 2018 года.

Отмечается, что в целом количество объявлений о продаже готового бизнеса в городе снизилось в 1,7 раза. Меньше всего предложений стало в сфере строительного бизнеса – их количество сократилось на 44 %. Тем не менее, в сегменте сельского хозяйства наблюдается рост.

— За последний квартал цена готового бизнеса в Новосибирске снизилась – например, на салоны красоты (на 28%) и строительство (57 %). А вот автомойки и автосервисы напротив, чувствуют себя хорошо и выросли в цене (на 29 %), — уточнили в компании.

Исследование показало, что дороже всего стоили в Новосибирске на Юле гостиницы и хостелы — в среднем 3 114 000 рублей. А самая низкая цена оказалась у интернет-проектов. Их средняя стоимость в городе составила 80 000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Antranias