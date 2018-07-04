Новосибирский дизайнер создала принт-талисман в поддержку российской сборной по футболу

Мемы с жующими россиянами стали талисманом российской сборной по футболу.

Трех жующих болельщиков, прославившихся во время матча Россия – Испания, превратила в принт для одежды новосибирский дизайнер Софья Хайда из компании Всемайки.ру. Троицу уже прозвали талисманами российской команды по футболу и пригласили на следующий матч сборной, сообщили в компании.

— Я увидела трио на мемах и поняла: это же отличный принт для одежды! И подумала, что будет здорово, если и другие болельщики смогут поддержать нашу сборную с большим креативом. Тем более, что у каждого большого события есть свои талисманы. Конечно, победа зависит от спортсменов, но и мы можем постараться привлечь удачу на их сторону. Это смешной, стихийный, народный мем и символ надежды, — говорит Софья Хайда.