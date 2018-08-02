Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Новосибирский филиал «РЖД Логистики» доставил негабаритный трансформатор для Богучанской ГЭС

  • 02/08/2018
2

Для доставки потребовался специализированный подвижной состав грузоподъемностью 220 тонн.

Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске совместно с Красноярской железной дорогой реализовал проект по доставке негабаритного груза — трансформатора — для восстановления работы Богучанской ГЭС, сообщили в пресс-службе компании.

Для доставки  негабаритного (9,5х3,5х4,3 м) и тяжеловесного груза (207 тонн) потребовался специализированный подвижной состав грузоподъемностью 220 т. Перевозка трансформатора заняла 5 суток с учетом всех технологических и инфраструктурных ограничений.

Филиал уже длительное время осуществляет всестороннюю логистическую поддержку восстановительных работ на Богучанской ГЭС, начиная с завоза материалов и заканчивая поставками высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования.

— Главной задачей, поставленной заказчиком, было организовать весь проект за 20 суток в связи со срочной необходимостью замены резервного трансформатора. Очень рад, что нам удалось сработать максимально оперативно и помочь в решении проблемы электроснабжения Сибири, где в результате выхода из строя основного трансформатора на Богучанской ГЭС часть жителей Красноярского края могли остаться без света. Подобные логистические проекты особенно ценны для нас, — отметил директор филиала «РЖД Логистики» в Новосибирске Ярослав Вышиденко.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

В Новосибирске начинаются заключительные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей

02/08/2018
Они продлятся с 6 по 17 августа.

Газпромбанк подписал соглашение о финансировании строительства моста через Обь

02/08/2018
В рамках реализации проекта банк выступает в роли старшего кредитора.

Пенсионные маневры

02/08/2018
Реготделение ЕР проведет проверку бердских единороссов.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

Банк «Левобережный» в ТОП-40 по количеству выданных гарантий

02/08/2018

Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей

02/08/2018

Пенсионные маневры

02/08/2018

В Новосибирском отделении Сбербанка открыты три первых счета эскроу

01/08/2018

НАЗ им. В.П. Чкалова возглавил Сергей Панасенко

01/08/2018

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования

01/08/2018

Эксперты «Открытие Брокер» считают, что цены на недвижимость вскоре начнут расти

01/08/2018

ВТБ финансирует выпуск вакцин

01/08/2018

Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП

01/08/2018

На Гоголя появятся три «свечки»

31/07/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×