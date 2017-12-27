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Businessjump

Новосибирский Фонд микрофинансирования докапитализируют

  • 27/12/2017
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Его капитал может вырасти на 50-60 млн рублей.

— В 2017 году МКК «Фонд микрофинансирования Новосибирской области» выдал более 300 займов на общую сумму порядка 391 млн рублей (40% на материальное производство). По итогам года, думаю, мы выйдем на 400 млн. Это меньше, чем в прошлом году, так как мы ограничены объемом капитализации фонда, — отметил на заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области врио министра промышленности региона Николай Симонов.

По его словам, 2018 году поставлена задача докапитализировать фонд на 50-60 млн рублей, чтобы снять эти ограничения.

— В настоящее время в правительстве РФ рассматривается вопрос об увеличении объема микрокредитования бизнеса до 5 млн рублей, а срок — до 5 лет, — добавил он.

В 2018 году правительство региона, по словам Симонова, также планирует докапитализировать Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, чтобы обеспечить потребности компаний этого сегмента в коммерческих кредитах на инвестиционные, инновационные и инфраструктурные проекты.

На 1 октября 2017 года 2016 году капитализация Фонда миикрофинансирования Новосибирской области составляла 583,5 млн рублей. Учредителем является региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства. Фонд позволяет предпринимателям получить займы до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев. Для организаций и предпринимателей из сферы материального производства, информационных технологий, науки и научного обслуживания, здравоохранения и предоставления социальных услуг кредитование осуществляется по ставке 7,50% годовых. Фонд также рассматривает заявки на получение беззалоговых микрозаймов до 50 тысяч рублей, а также заявки на получение срочных микрозаймов до 100 тысяч рублей, говорится на сайте организации. По итогам 2016 года чистая прибыль фонда составила 28,9 млн рублей.

За первое полугодие предприятиям МСБ региона выдан 161 микрозайм

За 2017 год Фонд развития МСП Новосибирской области выдал 310 поручительств на 2,2 млрд рублей. В результате субъекты предпринимательства привлекли в банках займы на 6,2 млрд рублей. Из них 31,7% — на материальное производство. Гарантийный капитал фонда на сегодняшний день составляет 1 321 млн рублей. По информации фонда, его капитализация намечена на 2019-2020 годы.

Юлия Данилова

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