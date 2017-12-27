Новосибирский Фонд микрофинансирования докапитализируют

Его капитал может вырасти на 50-60 млн рублей.

— В 2017 году МКК «Фонд микрофинансирования Новосибирской области» выдал более 300 займов на общую сумму порядка 391 млн рублей (40% на материальное производство). По итогам года, думаю, мы выйдем на 400 млн. Это меньше, чем в прошлом году, так как мы ограничены объемом капитализации фонда, — отметил на заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области врио министра промышленности региона Николай Симонов.

По его словам, 2018 году поставлена задача докапитализировать фонд на 50-60 млн рублей, чтобы снять эти ограничения.

— В настоящее время в правительстве РФ рассматривается вопрос об увеличении объема микрокредитования бизнеса до 5 млн рублей, а срок — до 5 лет, — добавил он.

В 2018 году правительство региона, по словам Симонова, также планирует докапитализировать Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, чтобы обеспечить потребности компаний этого сегмента в коммерческих кредитах на инвестиционные, инновационные и инфраструктурные проекты.

На 1 октября 2017 года 2016 году капитализация Фонда миикрофинансирования Новосибирской области составляла 583,5 млн рублей. Учредителем является региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства. Фонд позволяет предпринимателям получить займы до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев. Для организаций и предпринимателей из сферы материального производства, информационных технологий, науки и научного обслуживания, здравоохранения и предоставления социальных услуг кредитование осуществляется по ставке 7,50% годовых. Фонд также рассматривает заявки на получение беззалоговых микрозаймов до 50 тысяч рублей, а также заявки на получение срочных микрозаймов до 100 тысяч рублей, говорится на сайте организации. По итогам 2016 года чистая прибыль фонда составила 28,9 млн рублей.

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За 2017 год Фонд развития МСП Новосибирской области выдал 310 поручительств на 2,2 млрд рублей. В результате субъекты предпринимательства привлекли в банках займы на 6,2 млрд рублей. Из них 31,7% — на материальное производство. Гарантийный капитал фонда на сегодняшний день составляет 1 321 млн рублей. По информации фонда, его капитализация намечена на 2019-2020 годы.

Юлия Данилова