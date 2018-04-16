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Новосибирский музыкальный театр получил две «Золотые маски»

  • 16/04/2018
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Теперь в копилке музтеатра десять премий «Золотая маска».

Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» в двух номинациях. Церемония награждения состоялась в Москве 15 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Актриса театра Евгения Огнева получила премию в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль в спектакле «Безымянная звезда». Этот же спектакль был отмечен жюри конкурса в номинации «Работа дирижера» — премию получил главный дирижер театра Александр Новиков.

— Театры Новосибирской области регулярно представляют наш регион на достойном уровне, демонстрируя всей стране высокую театральную культуру. Теперь в копилке Новосибирского музыкального театра десять премий «Золотая маска», и это повод гордиться не только для театральной труппы, но и для всей Новосибирской области, — отметил врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Новосибирский музыкальный театр – один из ведущих музыкальных театров России. Творческий коллектив составляют известные мастера музыкального театра, многие из них удостоены государственных наград. В репертуаре театра – классика жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества.

Театр основан в Новосибирске в 1959 году. До 2017 года носил название «Новосибирский театр музыкальной комедии».

Фото: официальная группа театра ВКонтакте

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