Новосибирский музыкальный театр получит почти 14 млн рублей из федерального бюджета

Театр стал обладателем самого большого гранта Минкультуры России.

На постановку музыкальных спектаклей на итальянскую тематику Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский музыкальный театр» получит почти 14 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

— Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 1281 утвержден перечень некоммерческих организаций получателей субсидий на оказание государственной поддержки театрам и независимым театральным коллективам. Средства выделяются для реализации творческих проектов в 2018 году, — рассказали в театре.

Новосибирский музыкальный театр вошел в список 15 театральных организаций, а также стал обладателем самого большого гранта. Театр получит 13,9 миллионов рублей на реализацию проекта «Италия, с любовью».

Как сообщил директор-художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис, средства гранта рассчитаны на постановку двух спектаклей: выпущенного в прошлом сезоне мюзикла «Римские каникулы» по мотивам одноименного фильма, и на классическую оперетту Иогана Штрауса «Ночь в Венеции», которая станет первой премьерой 60-го юбилейного сезона.

Новосибирский музыкальный театр (ранее — Новосибирский театр музыкальной комедии) основан в 1959 году, и сегодня является одним из ведущих музыкальных театров России. Творческий коллектив составляют известные мастера музыкального театра, многие из них удостоены государственных наград. В репертуаре — классика жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества. Театр неоднократно принимал участие в Российском Национальном театральном фестивале «Золотая маска». Коллектив театра является обладателем десяти премий «Золотая Маска» и многочисленных Дипломов фестиваля.

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры Новосибирской области