Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Новосибирский музыкальный театр получит почти 14 млн рублей из федерального бюджета

  • 31/07/2018
teatr

Театр стал обладателем самого большого гранта Минкультуры России.

На постановку музыкальных спектаклей на итальянскую тематику Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский музыкальный театр» получит почти 14 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

— Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 1281 утвержден перечень некоммерческих организаций получателей субсидий на оказание государственной поддержки театрам и независимым театральным коллективам. Средства выделяются для реализации творческих проектов в 2018 году, — рассказали в театре.

Новосибирский музыкальный театр вошел в список 15 театральных организаций, а также стал обладателем самого большого гранта. Театр получит 13,9 миллионов рублей на реализацию проекта «Италия, с любовью».

Как сообщил директор-художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис, средства гранта рассчитаны на постановку двух спектаклей: выпущенного в прошлом сезоне мюзикла «Римские каникулы» по мотивам одноименного фильма, и на классическую оперетту Иогана Штрауса «Ночь в Венеции», которая станет первой премьерой 60-го юбилейного сезона.

Новосибирский музыкальный театр (ранее — Новосибирский театр музыкальной комедии) основан в 1959 году, и сегодня является одним из ведущих музыкальных театров России. Творческий коллектив составляют известные мастера музыкального театра, многие из них удостоены государственных наград. В репертуаре — классика жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества. Театр неоднократно принимал участие в Российском Национальном театральном фестивале «Золотая маска». Коллектив театра является обладателем десяти премий «Золотая Маска» и многочисленных Дипломов фестиваля.

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры Новосибирской области

Популярное с сайта

На Гоголя появятся три «свечки»

31/07/2018
ГК «Расцветай» приступила к строительству нового жилого комплекса в Новосибирске.

В Новосибирской области запускается образовательный проект Яндекс.Лицей

31/07/2018
На бесплатные курсы программирования могут поступить ученики 8–9 классов.

В ОКБ открылось Центральное стерилизационное отделение

31/07/2018
Оно обошлось областному бюджету в 75 млн рублей.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

На Гоголя появятся три «свечки»

31/07/2018

С рынка могут уйти до 40% девелоперов

31/07/2018

Фонд реформирования ЖКХ приехал в Новосибирск с внеплановой проверкой

31/07/2018

В Новосибирске построят уникальные стенды для испытаний

31/07/2018

Междисциплинарный факультет биоинженерии для «Академгородок 2.0»

30/07/2018

Банк «Открытие» идет с клиентами на Контакт

30/07/2018

Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

30/07/2018

Робот запишет в поликлинику и в спортзал. В Новосибирске желающих работать в PR стало меньше на 33 %. Экс-руководитель новосибирской строительной компании пойдет под суд.

30/07/2018

«Дом на Немировича»: детский сад по месту жительства

30/07/2018

Новосибирская область выбыла из десятки лидеров среди регионов по объему ввода жилья

27/07/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×