Новосибирский НИИ авиации сертифицирует ремоторизацию Як-40

Около 100 самолетов планируется модернизировать на «Минском заводе гражданской авиации №407».

— Мы активно сотрудничаем с ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» по вопросу модернизации самолета Як-40. Эта программа в целом направлена на создание самолета, который придет на замену Як-40, но ее промежуточным этапом является ремоторизированный самолет. Год назад мы провели испытания, подтвердившие характеристики на которые мы планировали выйти, — пояснил журналистам гендиректор ФГУП «СибНИА им С.А. Чаплыгина» Владимир Барсук.

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Новосибирский НИИ авиации планирует в сжатые сроки провести сертификацию ремоторизированного самолета. Ее получение позволит провести на белорусском предприятии ремонт порядка 100 самолетов. Они будут адаптированы для временной эксплуатации на местных воздушных линиях на ближайшие 10-15 лет.

— Основная задача ремоторизации — снижение расхода топлива в два раза. При выполнении рейсовых полетов это дает существенное снижение себестоимости. Вопрос с сертификацией ремоторизированного Як-40 мы планируем решить в 2018 году, — добавил Владимир Барсук.

Фото: Юлия Данилова