Новосибирским фермерам нужно около 600 млн руб кредитов ежегодно

В 2017 году КФХ области удалось взять в банках только 247 млн.

— За последние 4 года в Новосибирской области резко обострилась проблема доступности кредитных средств для крестьянских и фермерских хозяйств. Речь идет о займах как на оборотные цели, так и на инвестиции. В 2013 году малые формы хозяйствования региона привлекли в банках 430 млн руб, в 2017 — 247 млн и это на фоне роста цен на материальные ресурсы на 40-60%, — заявил, выступая на ежегодной конференции председатель крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области АККОН, глава фермерского хозяйства «Олимп» Юрий Шелудяков.

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Он подчеркнул, что предусмотренное правительством РФ льготное кредитование для фермеров области также почти не доступно. В прошлом году малые формы хозяйствования получили только 137 млн или 2,4% займов по этой программе, при минимальном лимите для региона 20%. Последние два года практически не работают механизмы гарантийного обеспечения по линии МСП под 6% годовых.

— Потребность в кредитных ресурсах в последние годы в регионе удовлетворяется менее чем на 25%. Все это приводит к тому, что хозяйства сокращают свои расходы: затраты на сортообновление, химизацию, приобретение технических средств, развитие животноводства, — перечисляет Шелудяков.

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В целом в 2017 году КФХ региона получили 903 млн руб финансовых ресурсов, из них 656 млн. руб из областного и федерального бюджетов, что на 13% меньше, чем в 2016 году. На 14,4% снизились объемы субсидирования техники — с 300 млн до 257 млн, на 28% субсидии по растениеводству — с 82 до 58 млн.

— По экспертным оценкам, от 80 до 100 хозяйств области находятся в предбанкротном состоянии. Это только видимая часть, когда финансовое напряжение настолько велико, что ситуация становится критической и режутся все расходы, — констатировал председатель Новосибирской областной общественной организации «Ассоциация руководителей сельскохозяйственных предприятий» Анатолий Степанов.

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В этом году, по его словам, зерно снова будет больной темой для новосибирских фермеров, так как не отработан механизм его реализации и госзакупок, а значит цены могут снова обрушится.

Интересно, что не смотря на нехватку финансов, в 2018 году КФХ области планируют наращивать производство: посеять более 600 тыс га, из них около 500 тыс га зерновых, 80 тыс га кормовых и 20 тыс га технических культур. В планах увеличить поголовье КРС до 34-35 тыс, в том числе коров — до 15-16 тыс голов.

Для обновления и расширения парка сельхозтехники, обновления поголовья скота сегодня КФХ нужно привлечь около 500-600 млн руб. кредитных ресурсов. Однако, их получение вызывает больше сомнения, — резюмирует Юрий Шелудяков.

По данным на 1 января 2018 года в Новосибирской области зарегистрировано 3846 КФХ. Площадь принадлежащих им сельхозугодий более 630 тыс га. Площадь пашни — более 600 тыс га. В 2017 году посевные площади фермеров составили 592,2 тыс га. КФХ произвели 820 тыс тонн зерна, 20 тыс тонн картофеля, 23,7 тыс центнеров овощей, 21,4 тыс тонн молока, 5 тыс тонн мяса в живом весе. Поголовье КРС в фермерских хозяйствах составило 31,6 тыс, в том числе коров 14.2 тыс голов, свиней 11,1 тыс голов, овец 15,4 тыс лошадей 3.2 тыс голов.

Юлия Данилова

Фото: pixabay.com, автор- jhbaltz