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Новосибирским инноваторам предлагают субсидии

  • 12/04/2018
инновации

Общая сумма субсидий составляет 13,4 млн рублей.

В Новосибирске стартует конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности. Заявки на участие необходимо подать до 12 часов 11 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Конкурс проводится департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в целях стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий и инновационных компаний города Новосибирска.

Общая сумма субсидий составляет 13,4 млн рублей.

Отмечается, что конкурс проводится по трем номинациям: «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» (максимальный размер субсидии – 5 млн рублей), «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции (работ, услуг) для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска» (2 млн рублей), «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность» (1 млн рублей).

Принять участие в конкурсе могут юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) – индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Все претенденты должны осуществлять инновационную деятельность на территории Новосибирска и в случае участия в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность», относиться к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Победителям конкурса будут возмещаться затраты на производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), на выполнение работ, оказание услуг по следующим направлениям: затраты на НИОКР, получение разрешительных документов, внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство, приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), приобретение готового и разработку специального ПО, на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам.

Соискатели могут ознакомиться с подробностями участия в конкурсе на официальном сайте города по адресу.

Фото: Thomas Hawk

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