Новосибирскими таможенниками задержано вдвое больше сигарет и алкоголя

За 1 полугодие возбуждено 46 дел об административных правонарушениях.

За 1 полугодие 2018 г. должностными лицами таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни возбуждено 46 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения запретов и ограничений на ввоз курительного табака и алкогольных напитков на таможенную территорию Евразийского экономического союза, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в пресс-службе СТУ.

— Для сравнения, за январь-июнь прошлого года таможенным постом Аэропорт Толмачёво было возбуждено 22 таких дела об административных правонарушениях, изъято 7800 сигарет и 14 литров алкоголя, тогда как в текущем году изъято 14520 сигарет и 48 литров алкоголя, — уточнили в СТУ.

Дела возбуждались по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Сибирское таможенное управление напоминает, что согласно действующему законодательству, гражданам запрещается ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза любым способом более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 гр. табака, либо указанные изделия в наборе общим весом более 250 гр. На одно лицо, достигшее 18-летнего возраста. Также запрещается ввозить из-за рубежа более 5 литров алкогольной продукции и пива. При этом алкоголь свыше 3 литров придется внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за 1 литр.

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