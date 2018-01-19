Новосибирских перевозчиков простимулируют переходить на безнал

В 2018 город протестирует единый проездной.

— За год профильному департаментом мэрии необходимо разработать комплексную схему организации транспортного обслуживания населения в Новосибирске.Эта работа будет идти параллельно с актуализаций генплана города, — отметил, выступая на аппаратном совещании, посвященном постановке задач развития города на 2018 год, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кроме того, в 2018 году будет продолжена работа по переводу коммерческого транспорта на безналичный расчет.

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— В 2017 году я ставил задачу по модернизации системы безналичного расчета на коммерческом транспорте. Необходимые технические требования разработаны и внедрены частью перевозчиков, но для полного перехода необходимо создать условия: принять на областном уровне решения о повышении тарифа на проезд, — говорит мэр.

При этом он настаивает на законодательном утверждении дифференцированного тарифа: на проезд за наличный и безналичный расчет, чтобы стимулировать перевозчиков переходить на оплату проезда по карточкам. Без этого шага кардинально изменить ситуацию невозможно, уверен Локоть.

К задачам на 2018 год мэр также отнес расширение функционала безналичной оплаты проезда и внедрение единой транспортной карты на муниципальном пассажирском транспорте.

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—Требую от департамента ускорить запуск пилотного проекта на базе маршрута ГЭТ-метрополитен по введению сетевого графика, когда пассажир не платит за пересадку с одного транспорта на другой, — уточнил мэр. — После анализа реализации пилота будем принимать дальнейшие действия по развитию отрасли.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru