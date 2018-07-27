Новосибирских предпринимателей приглашают на тренинги по программе «Корпорации МСП»

Тренинги «Азбука предпринимателя» и «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» помогут при создании или расширении бизнеса.
В августе ГУП Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» организует потенциальных и начинающих предпринимателей бесплатные тренинги в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП»
Так, с 13 по17 августа 2018 г. состоится бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя».
Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.
Особенностью тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. По завершению тренинга слушатели получат навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи, по разработке бизнес-плана, по определению формы бизнеса, о процедуре регистрации бизнеса, об источниках финансирования, о существующих мерах поддержки субъектов МСП, а также поймут, как начать бизнес.
Место проведения: Бизнес-инкубатор Новосибирской области, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, 1.
Время: 13-17 августа 2018 года с 10-00.
Форма для регистрации находится по адресу.
Кроме того, 17 августа 2018 г. пройдет тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»
Особенностью программы тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания/расширения бизнеса. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП, пользователь, прошедший регистрацию, сможет: выбрать рыночную нишу в своем городе, рассчитать примерный бизнес-план, подобрать в аренду помещение для бизнеса, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием, а также найти поставщика, проверить надежность контрагента и многое другое.
Место проведения тренинга: Бизнес-инкубатор Новосибирской области, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, 1.
Время: 17 августа 2018 года с 10-00.
Форма для регистрации находится по адресу.
Фото: пресс-служба ГУП НСО «НОЦРПП»
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