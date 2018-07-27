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Businessjump

Новосибирских предпринимателей приглашают на тренинги по программе «Корпорации МСП»

  • 27/07/2018
azbuka

Тренинги «Азбука предпринимателя» и «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» помогут при создании или расширении бизнеса.

В августе ГУП Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» организует потенциальных и начинающих предпринимателей бесплатные тренинги в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП»

Так, с 13 по17 августа 2018 г. состоится бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя».

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.  Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. По завершению тренинга слушатели получат навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи, по разработке бизнес-плана, по определению формы бизнеса, о процедуре регистрации бизнеса, об источниках финансирования, о существующих мерах поддержки субъектов МСП, а также поймут, как начать бизнес.

Место проведения: Бизнес-инкубатор Новосибирской области, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, 1.

Время: 13-17 августа 2018 года с 10-00.

Форма для регистрации находится по адресу. 

Кроме того, 17 августа 2018 г. пройдет тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Особенностью программы тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания/расширения бизнеса. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП, пользователь, прошедший регистрацию, сможет: выбрать рыночную нишу в своем городе, рассчитать примерный бизнес-план, подобрать в аренду помещение для бизнеса, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием, а также найти поставщика, проверить надежность контрагента и многое другое.

Место проведения тренинга: Бизнес-инкубатор Новосибирской области, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, 1.

Время: 17 августа 2018 года с 10-00.

Форма для регистрации находится по адресу.

Фото: пресс-служба ГУП НСО «НОЦРПП»

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