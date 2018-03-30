Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

При нынешних темпах роста существующие будут заполнены на 100% через 4-5 лет.

— Контейнерный грузопоток, который проходит через Новосибирскую область, постоянно растет. Это связано как в целом с ростом объема перевозок, так и с тенденцией контейнеризации грузов, — констатировал президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов, выступая на заседании рабочей группы по вопросам формирования новосибирской агломерации и реализации транспортно-логистического потенциала региона. — Даже в провальном для рынка 2015 году наш регион вырос на 5%, а по итогам 2017 года прирост составил 25%.

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По его словам, сегодня в Новосибирской области только 5-7% грузов перевозится контейнерами, тогда как на международных рынках — порядка 40%. Это говорит о потенциале роста контейнерных перевозок в регионе и в Сибири в целом.

В настоящее время в районе Новосибирска создано три контейнерных терминала. Это «Клещиха» ПАО «ТрансКонтейнер», рассчитанная на пропуск 242 тыс TEU в год, емкость складского хранения контейнеров — 4,7 тыс TEU.

— В 2017 году на «Клещихе» был запущен «Интеллектуальный контейнерный терминал». До этого терминал уже был загружен на 100%, но оптимизация процессов позволила увеличить производительность еще на 20%. Однако, при существующих темпах роста контейнерных грузоперевозок через 3-4 года весь потенциал «Клещихи» будет исчерпан. Нужно будет решать задачи по развитию терминала, но при этом встанет вопрос по автодорожным подходам, в частности по второму выходу на ул Титова, — поясняет Максимов.

ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск» занимает площадь около 31 га, из них 5,7 га — контейнерная площадка. Емкость единовременного хранения грузов — 6 тыс TEU. На территории терминала расположено два отапливаемых склада класса «А» и «В» — по 10 тыс кв м. Контейнерный терминал группы FESCO занимает около 16 га, из них 1,7 га — площадь контейнерной площадки. Емкость единовременного хранения — 1300 TEU, пропускная способность — 120 тыс TEU в год. Комментарий о планах развития этих площадок на момент публикации материала корреспонденту Infopro54 получить не удалось.

— У этих площадок также есть потенциал развития, но есть и вопросы, которые необходимо решить для реализации этих планов. К примеру, у «Евросиба» в пиковый 2013 год возникла необходимость наращивания мощностей ст. Иня-Восточная (удлинение приемо-отправочных путей и выставочного пути, переукладка съездов и стрелочных переводов, строительство дополнительного электрифицированного приемо-отправочного пути). Сегодня они сняты, так как упали объемы, но в перспективе, при серьезном росте перевозок в регионе потребуется сопутствующая транспортная инфраструктура, — констатировал Максимов.

По его словам, для сохранения за Новосибирском статуса крупнейшего транспортно-логистического узла Сибири, эти вопросы необходимо решать сейчас. Максимов в очередной раз напомнил о необходимости встраивания региона в современные транспортные потоки. В частности, в «Шелковый путь».

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— По данным Валдайского клуба, сегодня на уровне правительства КНР принято решение по сокращению транспортных издержек на «Шелковом пути». К 2025 году цифры прохода грузов через Каспий и Черное море будут сопоставимы с проходом по Транссибу. Если мы выпадем из этого процесса, то потеряем свою конкурентоспособность, так как на «Шелковом пути» предоставляются серьезные таможенные и налоговые льготы, меры по снижению транспортно-логистических издержек. Снабжение Сибири и Новосибирской области будет экономически выгоднее осуществлять через Павлодар, — предупредил президент СТЭЛС.

Он также напомнил, что Новосибирская область уже фактически потеряла такой транспортный канал, как река.

— На прошлом форуме Транспорт России минтранс РФ ставил задачу по перевозке контейнерных грузов с «Шелкового пути» по рекам Обь или Иртыш на северный морской путь, но там звучал Омск. Новосибирск не рассматривался, так как у нас отсутствует необходимая инфраструктура, не смотря на то, что у нас есть опыт перевозки контейнеров и передачи грузов на северный путь. Но последний раз крупные перевозки осуществлялись в 2005 году, — констатировал Максимов.

➥ Речные грузоперевозки вписывают в новосибирскую агломерацию

Президент СТЭЛС отметил, что сегодня карьеры области готовы перевозить по реке грузы порядка 5 млн тонн, есть перспективы по формированию порта Ташара, но до сих пор не решены вопросы стыковки грузового транспорта, что тормозит реализацию этих проектов.

Юлия Данилова

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