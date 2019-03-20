Новосибирску пропишут «зоны шарма»

Новый главный архитектор Новосибирской области провел первую пресс-конференцию. В управленческом портфолио Александра Авсейкова работа над архитектурно-строительной проблематикой Череповца и Томска, потому прессе было заранее любопытно, как изменятся взгляды областной власти на пространственное развитие города и области — ведь Авсейков представляет собой именно смотрящего со стороны, специалиста с «незамыленным» взглядом. Он с первых слов показал себя предметно осведомленным в трендах градоразвития человеком. И перспективы Большого Новосибирска обозначил в равной мере предметно и оптимистично.

Да, Большой Новосибирск, олицетворяющий собой ядро понятия «агломерация» занял в речи Авсейкова существенное место. Как и сам тренд агломерации. Прежде всего, Александр Авсейков подчеркнул, что сам термин «агломерация» будет законодательно, планировочно и технологически кодифицирован. К этому архитектурное сообщество всей России шло долго, и сейчас реалия наконец-то получает законодательно-официальную прорисовку. А это значит, что пригороды российских мегаполисов получат осмысленное, управляемое, проектное развитие.

— Этот процесс был упущен в Большой Москве, там возобладала экстенсия, зато с Новосибирском мы имеем шанс не повторять этих ошибок, — подчеркнул Александр Авсейков. — Нужно предотвратить «эффект масляного пятна», заменить слепое разрастание-расползание на развитие.

На конференции главный архитектор подчеркнул, что проработка темы «агломерация» наконец-то снимет конфликтную дихотомию «город/область» «мэрия/областное правительство» — разбивку, которая была изнурительной для обеих сторон. К слову, наглядным подтверждением этому было участие в медиадебюте Александра Авсейкова представителя городских властей — главного архитектора Новосибирска Виктора Тимонова. И концепцию новосибирской интенсивной урбанизации Тимонов и Авсейков озвучивали практически дуэтом.

Ближайший по времени маркер урбанистического прорыва (он же — самый интенсивный его драйвер-стимулятор) — это Молодежный чемпионат мира по хоккею. «Прокачивать» город к этому событию будут в режиме векторного развития: выделив приоритетные зоны, наиболее видимые гостям, наиболее контактные для приезжих — так называемые «гостевые маршруты». Среди них — проспект Маркса, улица Станционная, Вокзальная магистраль — транспортные коридоры города, ведущие гостей чемпионата к спортивным объектам либо к его инфраструктурным ядрам. Как подчеркнул Александр Авсейков, улучшение реноме города таким точечно-векторным способом — это международная практика, естественная для всех стран.

— Невозможно улучшить город весь и сразу, красиво подать его весь и сразу, — подчеркнул он. — Нужно с чего-то начинать, начинать с демозон, с гостевых маршрутов, с «витрины». Почему тот же Париж так успешно брендирован? Да потому что у него есть проработанные зоны самопрезентации, гостевые коридоры! Дворы, задворки, периферия там зачастую не лучше, чем в Новосибирске или в любом другом городе. Метро — вообще отдельная тема. Но гостям запоминается не это — не метро и не дворы — им запоминаются демозоны, пространства, где город проявляет себя во всей красе и комфорте. В западных столицах этот аспект давно проработан, нам нужно всего лишь разумно осмыслить этот опыт.

Большая часть гостевых маршрутов — архитектурно-дизайнерское переосмысление давно обжитых территорий, но будет среди них и совершенно новый — пойменное пространство Оби у нового ледового дворца и береговая связка между ЛДС и аквапарком.

— Проект этот долгосрочный, с несколькими пусковыми этапами, — отметил Виктор Тимонов. — И мы рады, что удалось уберечь эту территорию от спешной, экстенсивной застройки. Пусть она будет и медленной, зато более тщательной, проработанной. Во всяком случае, уже за десятилетие мы должны получить еще один туристический магнит — магнит, сопоставимый с зоопарком, аквапарком и театрами.

Как подчеркнул Виктор Тимонов, в ближайшей перспективе особо значимым гостевым маршрутом является проспект Маркса, поскольку он примет на себя основной гостевой поток. Потому проспект будет отдан в глубокую дизайнерскую проработку.

— Дома проспекта предстоит избавить от визуального хаоса, от образцов маргинальной малой архитектуры, накопившихся за двадцать лет, — объяснил Виктор Тимонов, — Здесь мы на деле, на практике отработаем новосибирский дизайн-код — систему, которая показала свою эффективность в Москве, в городах, принимавших футбольный чемпионат.

Речь идет не только об устранении уродливых построек в антиэстетике «Махачкала-стайл», но и новом тонусе всего проспекта. Например, о колоризации фасадов, которые на проспекте Маркса сейчас все как один — в тонах армейского брезента.

— Правда, у этого замысла есть технологические сложности с корнями в истории, — пояснил Виктор Тимонов. — Ранние типовые пятиэтажки не получится наскоро раскрасить — силикатный кирпич, из которого сделаны их фасады, попросту не держит краску, не поддается окрашиванию. Значит, нужны будут какие-то новые решения их дизайнерской реабилитации, новые технологии обновления фасадов. Какие — будем думать.

К слову, хрущевки в целом обозначены как уходящая реалия.

— В Омске был опыт их реинтеграции, переделки, — вспоминает Александр Авсейков. — Точнее, не опыт, а попытка. Ибо, как показала практика, три десятка зданий — это предел. Потом Омск выдохся. Так что, так или иначе, но хрущевки будут уходить, заменяясь более современными, более высокими домами, подразумевающими более интенсивное и рациональное использование пространства. Москва в этом тренде впереди всех, для других российских городов оглашали срок в 30-40 лет. Но, думаю, наяву все пойдет быстрее, по крайней мере в Новосибирске. Ведь здесь жилищный рынок гораздо «горячее», чем в том же Томске, ценовые пропорции почти московские, почти столичная активность застройщиков. Да, она снизилась в контексте кризиса, но она все равно высока. А значит, и за хрущевки они возьмутся. Но пока нужно реновировать еще более проблемные территории — огромные пятна маргинальной малоэтажной застройки.

Виктор Тимонов считает, что таких пространств в городе немало, поскольку в Новосибирске практически исчерпаны свободные площади для застройки с нуля, а расползание вширь — порочная практика, поэтому городу все равно придется браться за реновацию малоэтажки, усадебной застройки. По его словам, она естественна для пригорода, но в глубинном пространстве города не должно быть ни садовых товариществ, ни деревень, ни «нахаловок».

— Конечно, процесс затрудняет тотальная приватизация всего и вся. Например, одну ныне снесенную избушку на Кирова застройщику пришлось выкупать за тридцать миллионов! Поэтому мы сейчас работаем над экономической и юридической составляющей задачи. Возможно, это будут особые налоговые меры — что-то мотивирующее собственников на более трезвый диалог с городом. Деревня, «нахаловка» из города должна уходить. И уж тем более из такого города. Ведь Новосибирск — это, бесспорно, мегаполис, столица макрорегиона. Как нам удалось оптимизировать город, насколько эффективны новые подходы — это будет понятно уже скоро, ко времени чемпионата, — резюмировал Тимонов.

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