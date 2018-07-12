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Businessjump

Новые возможности для бизнеса: инновационные разработки для медицины, здоровья и спорта

  • 12/07/2018
meria

Дискуссионные площадки пройдут 19 и 20 июля.

19 и 20 июля департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в рамках проекта «Новые возможности для бизнеса» организует две дискуссионные площадки: «Управление качеством бизнеса через обучение и мотивацию персонала» и «Инновационные разработки Новосибирска для индустрии медицины, здоровья и спорта», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что ежемесячно на площадке мэрии презентуются инновационные разработки, призванные сделать бизнес более эффективным. Новый проект стартовал в конце прошлого года. Для предпринимателей участие в проекте – бесплатное.

19 июля состоится дискуссия «Управление качеством бизнеса через обучение и мотивацию персонала», главным спикером которой выступит директор CEO Neuro Lab! Algorithms Дмитрий Марков. Ключевые тезисы встречи:

– знания компании становятся все более ценным активом;

– знания компании – «невидимый» актив, управление которым не очевидно;

– люди не хотят учиться. Как быть?

– современные технологии позволяют оцифровать знания и процесс обучения;

– обзор кейсов по цифровому управлению знаниями из практики Neuro Lab! Algorithms.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://novobusiness.timepad.ru/event/757261/.

20 июля будет организована дискуссионная площадка «Инновационные разработки Новосибирска для индустрии медицины, здоровья и спорта». В мероприятии примут участие:

– управляющий партнер OOO «Айвойс Технолоджи» Андрей Заворин с докладом «iVoice – решения по автоматизации голосовых коммуникаций на основе распознавания речи и искусственного интеллекта: опыт решений для индустрии медицины, здоровья и спорта»;

– директор ООО «Войс Интеллект Сервис» Ян Александровский с докладом «Использование голосовых роботов для маркетинговых решений в клиентском сервисе»;

– директор ООО «Единый спортивный абонемент» Игорь Самочернов с докладом «Sport Priority – средства автоматизации коммуникаций с клиентами спортивных клубов: спортивный навигатор и букинговая система бронирования. Единый спортивный абонемент».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://novobusiness.timepad.ru/event/762669/.

Официальная группа управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска: https://vk.com/mispnsk.

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