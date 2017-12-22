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Новый цех НИИЭП готов принять заказ с гражданки

  • 22/12/2017
Главное

Новосибирск хочет стать первым заказчиком предприятия на сложную электронику для гражданского применения.

— Городу нужны интеллектуальные приборы — системы, оснащенные искусственным интеллектом, в том числе, всевозможные контроллеры. Например, те, что будут регулировать транспортные потоки, — объяснил руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько во время пресс-тура на обновленный гальванический цех АО «Научно-исследовательском институте электронных приборов» (НИИЭП). — Нет пешеходов на переходе — будет гореть зеленый для машин. Такая система повысит пропускную способность, и поможет избавиться от пробок.

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Решить проблему дефицита парковок, по его словам, поможет другой прибор — электронный указатель, который подскажет водителю, есть ли на данной парковке свободные места, сколько их, и если нет, то где поблизости можно оставить машину.

— Эту технологию «подглядели» в Дрездене. Другой пример, энергосберегающее и интеллектуальное освещение. Нет транспорта — свет дается приглушенный, есть — дорога освещается на полную мощь. Экономия выйдет колоссальная! — говорит Люлько.

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Эти девайсы пока только в планах. А вот проект «Умных остановок» уже апробируют на улицах города: первая платформа появилась на Доме Ленина. На днях там будет поставлена информационная панель с данными о движении транспорта. Вот как раз в такую панель хотят внедрить искусственный интеллект.

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Робот будет отвечать на вопросы: как доехать до нужного пункта, как долго ждать автобус, если надо поможет вызвать скорую или полицию. В перспективе, у каждой остановочной платформы, а их в городе 1217, будут такие «мозги». И это далеко не полный список разработок, нужных городу.

— По сути, все технологии, что работают сегодня в мире, есть и у нас, — сетует Люлько, — но в единичных экземплярах. А мы хотим поставить их производство на поток. И тут без оборонных предприятий никак не обойтись. Ведь именно они всегда делали самые сложные приборы. НИИЭП — один из ведущих производителей сложной электроники в России, так что тут, как говориться, сам бог велел ввести институт в программу «Умный город». Тем более, что это позволит решить поставленную президентом страны задачу: половину производства оборонки перевести на гражданские рельсы.

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Заместитель директора НИИЭП, Валерий Эдвабник, к возможности поучаствовать в проекте «Умный город», и получить крупный муниципальный заказ, относится осторожно.

— Тут все просчитать нужно, и рентабельность и целесообразность. Простые контроллеры, с одной функцией, дешевле и проще у китайцев брать. Штамповать миллионами детали, которые и рядовая компания запросто сварганит, нам смысла нет. А вот если речь о действительно сложных, многофункциональных приборах, об управляемых системах, то мы готовы освоить технологию и поставить производство на поток. Для этого у предприятия есть все. Но есть ли у города деньги на реализацию проекта? Кто их даст? Без серьезного финансирования, разговоры о поставке высокотехнологичной электроники «на гражданку», оборонной отрасли не помогут, — говорит он.

НИИЭП реструктуризировал промышленные мощности

Александр Люлько напоминает, что летом текущего года правительством РФ утверждена программа «Цифровая экономика России». Ее бюджет — десятки и даже сотни миллиардов рублей. Новосибирск рассчитывает в нее попасть.

— Сейчас на федеральном уровне определяются 10 пилотных городов — участников проекта. Новосибирск отправил заявку и письмо с обоснованием нашего участия вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу. Мы уверены, что нам дадут добро. Так что деньги будут, — заявил он.

На сегодняшний день НИИЭП совместно с ООО «АС Сибирь» принимает участие в проекте «Умный вокзал», где заказчиком выступает АО РЖД.

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— Будем делать интеллектуальные, управляемые табло для вокзалов и станций. Эти табло будут информировать пассажиров о том, сколько билетов осталось в таком-то направлении, сколько людей в очереди, откуда сейчас отправляется электричка, и все это будет в единой системе. Надеемся, что это государственно-частное партнерство будет успешным. Так что первое, что мы запустим с нового года в новом цехе — это детали как раз для этих табло. Кстати, их же, в дальнейшем будем выпускать и в рамках «Умного города» и для городского транспорта, — пояснил Валерий Эдвабник.

АО «Новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов» («НИИЭП»), входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех. На обновление гальванического цеха было направлено почти 200 млн руб. Планируемая мощность обработки — 2700 кв. метров в год при работе в одну смену. Два проекта «Реконструкция и техническое перевооружение для создания мелкосерийного производства комплектующих информационных и управляющих систем, взрывательных устройств боеприпасов, а также оптико-тепловых координаторов цели для самоприцеливающихся боеприпасов» и «Техническое перевооружение производственного комплекса по изготовлению СВЧ-приборов на микрополосковых линиях и испытательной лаборатории» предприятие планирует завершить до конца 2019 года, говорится на сайте компании.

Юлия Ростяженко

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