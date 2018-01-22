Новый год – новые достижения

Председатель правления Банка Акцепт получил благодарственное письмо за активную позицию в развитии малого и среднего предпринимательства.

18 января председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев получил благодарственное письмо от мэра г. Новосибирска Анатолия Локтя за активную позицию в развитии малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, а также значительный вклад в организацию конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Мэр города также отметил, что предпринимательское сообщество Новосибирска дает высокую оценку деятельности банка.

— Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Банка Акцепт, и здесь у нас традиционно сильные компетенции, — прокомментировал награду Константин Александрович. — В текущем году мы планируем увеличение объемов услуг в корпоративном сегменте, в том числе, наращивание качественного кредитного портфеля.

Фото: предоставлено пресс-службой банка