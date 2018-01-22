Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Новый год – новые достижения

  • 22/01/2018

Председатель правления Банка Акцепт получил благодарственное письмо за активную позицию в развитии малого и среднего предпринимательства.

18 января председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев получил благодарственное письмо от мэра г. Новосибирска Анатолия Локтя за активную позицию в развитии малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, а также значительный вклад в организацию конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Мэр города также отметил, что предпринимательское сообщество Новосибирска дает высокую оценку деятельности банка.

— Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Банка Акцепт, и здесь у нас традиционно сильные компетенции, — прокомментировал награду Константин Александрович. — В текущем году мы планируем увеличение объемов услуг в корпоративном сегменте, в том числе, наращивание качественного кредитного портфеля.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

С начала января из Новосибирской области жд транспортом на экспорт отправлено 32 тыс. тонн зерна

19/01/2018
Количество зерна, погруженного на станциях региона, выросло по сравнению с прошлым годом в 30 раз.

Банк «Левобережный» проводит акцию по зарплатным проектам

19/01/2018
Численность штата компании – от 10 человек.

Новосибирских перевозчиков простимулируют переходить на безнал

19/01/2018
В 2018 город протестирует единый проездной.

Мнение

Востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag