Новый пакет корректировок в бюджет-2018

Утвержден июньской сессией регионального парламента.

Июньские поправки в бюджет региона вносятся за счет увеличения собственных доходов бюджета на сумму 2,44 млрд руб. По словам врио министра финансов области Виталия Голубенко, 1,16 млрд из них изыскано за счет высвобождения ассигнований на обслуживание внутреннего долга. На 765 млн руб выше прогноза составили поступления собственных доходов, в частности НДФЛ, который вырос, в том числе благодаря повышению минимальной заработной платы работников бюджетной сферы до прожиточного минимума. Третий источник доходной части — дотации федерального центра на возмещение части расходов региона по индексации минимального уровня зарплат бюджетников до прожиточного минимума.

— Изменения коснутся всех сфер жизни области: социальной, культурной, образовательной. Основная сумма изменений — почти 0,5 млрд руб направлено на исполнение указов президента РФ по повышению зарплаты бюджетников: работников культуры, в том числе на селе. Целый ряд муниципалитетов получат поддержку для подготовки к зиме, для расчета по долговым обязательствам, на ремонтные работы. Кроме того, мы запускаем программу школьных ремонтов: школьная кровля, окно, ремонты дорог для территорий области и целый ряд ассигнований направляется на строительные объекты, — перечислил во время пресс-подхода председатель бюджетного комитета Александр Морозов.

В утвержденных поправках указывается, что 460 млн рублей получит сфера образования (на увеличение числа воспитанников в учреждениях общего образования и повышение зарплаты работников сельской культуры). В сферу ЖКХ планируется направить 386 млн рублей — первый транш на подготовку муниципалитетов к работе в зимний период. По предложению рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений 200 млн рублей предусматривается выделить Новосибирску на реконструкцию систем водо- и теплоснабжения. Еще 43 млн руб — планируется выделить Новосибирску на реконструкцию аварийного жилого фонда.

На выполнение задач по синхронизации в рамках сотрудничества с «Газпромом» в поправках предусмотрено 58 млн рублей — на строительство газовой котельной и газовых сетей в селе Северотатарское Татарского района. 12,5 млн рублей — городу Бердску на строительство коллектора, 7 млн — на благоустройство территории Мошковского района. Средства на ремонтные работы в учреждениях социальной сферы составят 212 млн рублей, из них 180 млн рублей получат учреждения образования на ремонт кровли и замену окон.

145 млн рублей планируется направить на проектирование создания инженерно- транспортной инфраструктуры ледовой арены, включая благоустройство набережной, создание транспортных развязок, станции метро Спортивная.

— Мы заинтересованы в том, чтобы у нас проводился чемпионат мира, и это уже определенный бренд — строительство ледового дворца, — отмечает первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов. — Кроме того, с развитием и строительством ЛДС, если мы к этому подойдем нормально, Новосибирская область станет одним из самых перспективных регионов РФ по строительству таких значимых объектов.

В числе серьезных статей новых расходов также выделение 33,5 млн рублей — на завершение НФС в Куйбышеве, 24 млн рублей — на строительство 4-х ФАПов. 307 млн рублей пойдет на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. Из них 85,8 млн рублей — на оборудование дополнительных 858 мест на базе существующей сети учреждений дошкольного образования; 43 млн рублей — на приобретение школьных автобусов; 66 млн рублей — на оснащение материально-технической базы центральной клинической больницы Советского района. На оснащение построенных 16 ФАПов — будет выделено 51 млн рублей, 100 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение

— Многие поправки нацелены на выполнение депутатских наказов по ремонту и строительству дорог, проектированию и строительству больниц и школ, учреждений культуы. Например, нам удалось добиться того, что фактически будет построена школа в селе Бобровка в Сузунском районе, где недавно произошло обрушение стены и первоначально планировался только ремонт, — комментирует корректировки председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Напомним, что 28 марта 2018 года произошло разрушение части внутренней перегородки одного из помещений на первом этаже здания школы. Левое крыло первого этажа здания, где произошло обрушение, было выведено из эксплуатации еще в 2017 году в связи с появлением трещин поэтому никто не пострадал. 8 июня было принято решение, что бобровская школа получит из областного бюджета более 130 млн рублей на финансирование аварийно-восстановительных работ здания. Решение о направлении денежных средств принято с учетом решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и аварийным состоянием здания средняя школы. Восстановительные и ремонтные работы в здании бобровской школы планируется завершить до начала нового учебного года.

Новый пакет поправок принят на сессии сразу в двух чтениях. Доходная часть областного бюджета после корректировок составит 136,8 млрд рублей, расходная часть — 140,8 млрд рублей.

— Дефицит не является заемным, он обеспечен переходящими остатками ресурсов прошлого года, — напомнил Виталий Голубенко.

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