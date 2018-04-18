Новый закон о госсобственности вынесен на сессию регионального парламента

Минюст региона заявляет, что он политизирует отношения по регулированию управления госсобственностью на уровне субъекта федерации.

— С 2021 года, с момента принятия предыдущего закона об управлении и распоряжении госсобственностью, в федеральном законодательстве произошли существенные изменения, требующие внесения корректировок в областной закон, — заявила, представляя новый законопроект зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента Ирина Диденко. — На необходимости совершенствования системы органов госвласти в сфере управления госсобственностью, усилении контроля для повышения эффективности ее использования неоднократно настаивала Контрольно-счетная палата региона.

По словам Диденко, в новом законопроекте предложено определить единый четкий порядок распоряжения и новую систему управления госсобственностью, которая позволит получать информацию о ее текущем состоянии. Законодатели также предлагают выработать основные направления эффективного использования госсобственности в интересах развития экономического потенциала территории.

— В новом законе каждый орган госвласти будет иметь свой функционал, в соответствии с законодательством, а депутаты осуществлять контролирующие функции, — подчеркнула Диденко.

В частности, депутаты предложили разработать концепцию управления госсобственностью на срок от 3 до 6 лет. Контроль планируется установить над деятельностью ГУПов, казенных бюджетных учреждений области, акционерных обществ (акции которых находятся в собственности области), над исполнительными органами власти — как они управляют госимуществом. Депутаты также настаивают на четком определении принципов контроля и передачи областного имущества в залог, безвозмездное пользование, при приобретении имущества в собственность области, предоставлении объектов недвижимости для осуществления инвестиционной деятельности, а также при заключении концессионных соглашений. Отчет об управлении госсобственностью депутаты намерены заслушивать ежегодно. Диденко подчеркнула, что большинство существенных изменений в закон основаны на проблемах, которые регулярно отражает в своих отчетах КСП.

➥ Аудиторы проверили ОГУП «Техцентр»

— Нужно наводить порядок в управлении госсобственностью, чтобы мы не ставились перед фактом уже заключенной сделки, когда нельзя ничего изменить. Нужно принимать консолидированное мнение в отношении госимущества и смотреть какой доход оно может приносить региону, — добавила депутат Лариса Шашукова.

Врио министра юстиции Наталья Омелехина заявила, что как юриста-практика ее смущает глубокая политизация отношений по регулированию собственности на уровне субъекта федерации.

— Закон был принять в 2001 году и 15 лет никого не интересовал, так как процесс нормотворчества распределен по уровням власти и у каждой своя ниша в этом процессе. Можно раздвинуть эти границы? Наверное, да. Но, есть надежный конституционный принцип, который говорит, что если акт низшей юридической силы противоречит акту высшей юридической силы, то я как юрист, представляющий интересы (области — ред.), его просто не применяю! — заявила Омелехина. — Мы четко должны понимать предел правового регулирования субъекта федерации. ГК четко определяет институты гражданского права в отношении собственности: владение, пользование и распоряжение — предмет исключительного ведения РФ. Весь правовой режим равным образом применяется ко всем формам собственности. Если мы вычеркнем из права собственности владение, пользование и распоряжение? Что остается нам регулировать на региональном уровне? Я не вижу в этом законе никакого разбега для нормотворческой деятельности.

Она также заявила, что законопроект прирастает с каждым заседанием рабочей группы и на сегодняшний день составляет уже 34 страницы.

— Мы можем переписать все 4 части ГК, но от этого качество закона не улучшится. Закон — это не инструкция по применению или по эксплуатации кофемашины. Это кофемашина, которая должна работать. Наш закон должен быть адресным и точечным, чтобы обеспечить реализацию единой цели к которой мы все стремимся: правопорядок в отношении распоряжения госсобственностью, — говорит Омелехина. — Сколько мы бы не вписали туда полномочий, это урегулировано ГК и будет малочитаемо юристами-практиками. Когда мы писали концессионные соглашения, работали три бригады юристов, две из них — столичных, и ни у одного из 30 человек не возник вопрос: давайте почитаем, что по этому поводу прописано в региональном законе о собственности. Для заключения таких сделок региональное законодательство не имеет правовую силу.

Омелехина признала, что закон нужно менять, но обратилась к законодателям разработать нормативный акт, который будет примером для каждого субъекта федерации РФ и будет защищать интересы жителей области. Также она отметила, что все проекты постановлений правительства, концессионных соглашений длительное время размещаются в публичном пространстве — на сайте, но замечаний к ним, обычно, не поступает.

Законодатели снова напомнили Наталье Омелехиной, что причиной разработки нового закона стали нарушения, выявленные при заключении концессии по четвертому мосту, по утилизации мусора, которые возлагали на бюджет миллиардные обязательства.

— Мы оказались в стороне от процесса и проектов, и разбирались с результатом. Избиратели задавали нам вопросы о том почему неэффективно используются бюджетные деньги, а нам нечего было им сказать, — напомнил первый зампредседателя регионального парламента Андрей Панферов. — На сессии врио губернатора согласился с тем, что этот закон нужно разрабатывать.

➥ Кто ответит за ошибки в управлении госсобственностью?

Панферов напомнил, что основная цель законодателей — сделать закон работающим и призвал членов правительства быть союзниками в этом процессе. Его коллеги также заявили, что никому не нужно устраивать политическое шоу — необходимо выстроить взаимодействие исполнительной и законодательной власти.

По оценкам зампредседателя Заксобрания Владимира Карпова, в новом законопроекте не более трех статей, которые нужно обсудить и выработать по ним сбалансированное решение, устанавливающее необходимые партнерские отношения между законодательной и исполнительной властью региона.

— Те резонансные дела, которые у нас возникали, совершенно справедливо подвигли нас на то, чтобы с особым вниманием отнестись к разработке законопроекта. От этой позиции Заксобрание не отступит, также как и исполнительная власть, — подчеркнул Карпов. — Обе ветви власти заинтересованы в том, чтобы нормативно отрегулировать ситуацию, чтобы подобные процессы больше не запускались. Мы уверены, что реализация новой экономической политики в области без этого совершенно не возможна. Всякий раз, когда Заксобрание пытаются обвинить в политизации, у меня всегда есть весомый аргумент: областной бюджет мы настолько четко отрабатываем с правительством, что он принимается практически единогласно. То есть опыт конструктивного взаимодействия у нас есть.

Председатель бюджетного комитета Александр Морозов напомнил коллегам, что с 2001 года от госсобственности области «отвалились» очень серьезные куски, не принеся никаких ресурсов казне.

— За бесценок, придумав некую форму реституции, область потеряла 44 элеватора и ХПП, при этом бюджет не получил ни рубля. Возможно, сегодняшние проблемы на зерновом рынке — следствие этого решения, так как у власти нет полномочий для регулирования ситуации, — отметил он. — Недавний пример: мы два месяца назад приняли закон о выделении АПК дополнительно 500 млн руб, а они до сих пор не администрированы. Давайте не политизировать ситуацию, а создавать механизм, который сможет эффективно работать десятилетия.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть на апрельской сессии. До 17 мая будут приниматься поправки ко второму чтению.

Юлия Данилова

Фото: редакции