«НЗИВ» приступил к реализации проекта по производству базальтового волокна

Его запуск запланирован через три года.

— АО «НЗИВ» приступил к реализации проекта «Создание автоматизированного производства высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна». В настоящее время осуществляется актуализация проектных данных, — сообщили на предприятии, в ответ на запрос Infopro54.

Планируется создание производства мощностью 15 тысяч тонн (150000 условных кубических метров) теплоизоляционных материалов. Ключевые потребители новой продукции — производители сэндвич-панелей, а также строительный сектор Новосибирской области и близлежащих регионов.

— Потребности Новосибирской области в несколько раз превышают проектную мощность завода, что обеспечивает рынок сбыта. Объемы потребления теплоизоляционных плит только одного предприятия ООО «Термоленд» составляют 70-75% от проектной мощности завода, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Срок реализации проекта 3 года. Предприятие планирует инвестировать в него собственные средства, а также привлекать кредитные ресурсы и обращаться за мерами государственной поддержки в объемах, предусмотренных нормативными актами.

Для развития гражданского направления «НЗИВ» также реализует проект по наращиванию производства полимерных емкостей для пищевой, строительной и других отраслей промышленности.

О том, что НЗИВ планирует в 2018 году запускать проект по производству базальтового волокна на пресс-конференции в октябре 2017 года сообщал врио замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка. На тот момент объем капложений оценивался в 2 млрд рублей.

Семка также говорил, что в планах «НЗИВа» — организация выпуска коробов для сбора мусора, которые сейчас производятся единственном городе России — в Нижнекамске (Татарстан). О дефиците этой продукции на рынке Infopro54 рассказывали участники рынка сбора и перевозки твердых коммунальных отходов.

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех». Производит гражданскую и военную продукцию. На предприятии работает цех сборки неуправляемых авиационных ракет С-13, предназначенные для новейшего российского истребителя Су-30СМ, и реактивных снарядов; заливочный комплекс. Широкая линейка гражданской продукции востребована не только на внутреннем рынке России, но и за рубежом, говорится на сайте концерна «Техмаш».

Во время недавнего визита на предприятие врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова временный генеральный директор АО «НЗИВ» Рустам Исмаилов отмечал, что в рамках наращивания объёма выпуска и расширения линейки высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятии идет модернизация производственных мощностей и внедрение современных комплексных методов управления.

Юлия Данилова

Фото: с сайта tecmash.ru