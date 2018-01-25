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Businessjump

Объем ипотечных кредитов, выданных банком «Открытие» в округе, увеличился на 62 %

  • 25/01/2018

В Новосибирске количество ипотечных кредитов увеличилось в 10 раз.

По итогам 2017 года объем ипотечных кредитов, выданных банком «Открытие» в Сибирском федеральном округе, увеличился на 62 % по сравнению с 2016 годом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске, количество выданных кредитов возросло за январь-декабрь 2017 года более чем в 10 раз, объемы выдач — в 14 раз. Пик спроса пришелся на декабрь.

— Ключевым трендом года стало снижение ипотечных ставок до беспрецедентно низкого уровня. Так, в настоящее время ставки по кредитам банка «Открытие» для приобретения готовых и строящихся квартир начинаются от 9,35 % годовых без комиссий, — отметила Наталья Колбаскина, директор центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске.

Отмечается, что в число лидеров спроса по итогам года вошла программа «Рефинансирование» со ставкой от 9,35 % годовых. Программа предусматривает как первичное, так и повторное рефинансирование, позволяя клиенту снизить сумму переплаты по кредиту более чем в два раза, ощутимо уменьшить размер ежемесячного платежа либо срок кредитования. В 2017 году каждая вторая сделка проходила по программе «Рефинансирование».

Росту популярности программы в банке «Открытие» способствовала корректировка условий для заемщиков. В частности, размер кредита для зарплатных клиентов был увеличен до 90 % от стоимости передаваемой в залог ипотечной квартиры.

Банк «Открытие» предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов, целевой и нецелевой кредит под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств материнского капитала, кредитование военнослужащих.

Как объяснили в пресс-службе, преимуществом ипотечных программ банка «Открытие» являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов. Для зарплатных клиентов банка действуют специальные условия. Среди них — минимальный пакет документов (достаточно только паспорта), сниженные процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличенная сумма кредита по программе «Рефинансирование» (до 90 % от стоимости передаваемой в залог квартиры, но не более остатка ссудной задолженности другого банка).

Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 15 млн рублей (для Сибирского региона), сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 10 % от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке «Открытие», и 15 % — в других случаях.

Фото: пресс-служба банка

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