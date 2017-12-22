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Businessjump

Объем продаж в контакт-центре банка ВТБ превысил 400 млрд рублей

  • 22/12/2017

Продажи кредитов наличными выросли в этом году на 89 %.

По итогам 2017 г. объем продаж розничных продуктов ВТБ через контакт-центр банка превысил 400 млрд рублей. Из них почти 300 млрд приходится на продажи кредитов наличными. Это рекордный результат: в сравнении с 2016 г. рост продаж банковских продуктов через этот канал составил 89 %. На 29 % по сравнению с 2016 г. увеличились продажи ипотеки, достигнув 59,9 млрд руб, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По сравнению с 2016 г. контакт-центру банка удалось на 23 % нарастить продажи депозитов привилегированному сегменту: по итогам года продажи составили 57,6 млрд руб. В 2017 г. розничным бизнесом ВТБ реализована возможность приобретения у сотрудников контакт-центра пакетов РКО для юридических лиц. По итогам отчетного периода было продано порядка 9 тыс. пакетов.

В 2017 г. для клиентов банка в контакт-центре был также реализован целый ряд новых возможностей: сервис льготной конвертации валюты, возможность удаленно оставить заявку на открытие расчетного счета юридического лица и назначить встречу с выездным менеджером банка, запущено новое интеллектуальное голосовое меню IVR, внедрена автоматическая система речевой аналитики, запущен онлайн-чат со специалистами банка. Контакт-центр перешел на единое фронтальное решение, которое в режиме «единого окна» позволило объединить основные функции по обслуживанию и дистанционным продажам клиентов ФЛ и ЮЛ.

— Мы видим, как меняется модель коммуникации наших клиентов — все больше из них отдают предпочтение дистанционным каналам обслуживания, обращениям в контакт-центр, онлайн-общению в мессенджерах и чатах. Развивая продажи и реализуя новые направления работы через контакт-центр, мы предлагаем клиентам новый канал банковского обслуживания с его привычно высоким уровнем качества. При этом для клиентов среднее время ожидания ответа оператора не увеличивается и составляет 29 секунд, — комментирует руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Наталья Смирнова.

Фото: пресс-служба банка

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