Объемы выдачи ипотеки могут вырасти в 2018 году до уровня 2,8 трлн руб.

В июне в ДОМ.РФ отмечают рост объемов выдачи ипотеки в 1,6 раза.

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в июне 2018 года объем выдачи ипотеки вырос в 1,6 раза и составил не менее 250 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Отмечается, что за 5 месяцев 2018 выдано 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60 % больше, чем за 5 месяцев 2017 г. в количественном выражении, и на 73 % — в денежном. За 6 месяцев, по предварительной оценке ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей.

Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, в мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56 % (-1,77 п.п. к маю 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки — 9,39 % (-1,52 п.п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,63 % (-1,93 п.п.). Средняя ставка выдачи за 5 месяцев 2018 года составила 9,66 % (-1,94 п.п. к 5 месяцам 2017 г.).

— Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9 % для широкого круга заемщиков. К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8 % — это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике, — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Эксперты уверены, что снижение ставок по ипотеке не только увеличивает объемы выдачи ипотечных кредитов, но и способствует снижению платежной нагрузки на заемщиков. Это ведет к повышению качества ипотечного портфеля, который на 1 июня достиг 5,8 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост портфеля составил 22 %, что является нормальным в условиях роста востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий.

При этом, качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность 90+ составляет 2,08 % (всего на 0,08 п.п. выше рекордного уровня сентября 2014 г.).

ДОМ.РФ прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 трлн руб. в 2018 году.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23