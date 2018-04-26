Область больше не хочет помогать городу с текущим ремонтом дорог

С учетом поправок, принятых на апрельской сессии, субсидии Новосибирску по транспортной инфраструктуре в 2018 году составят 3 млрд руб.

— Тематика дополнительной помощи регионального бюджета городскому идет с начала этого года. На межбюджетных комиссиях куда входят депутаты городского совета и законодательного собрания, а также представители правительства области, под руководством первого замгубернатора Владимира Знаткова, были обозначены реперные точки, но решение принималось после согласования поправок по сельским дорогам, —напомнил во время пресс-подхода председатель транспортного комитета регионального парламента Федор Николаев.

Первым пакетом поправок в марте в бюджет 2018 года депутаты внесли 1,5 млрд рублей на сельские дороги. В прошлом году их финансирование урезалось.

Сегодня перед апрельской сессией состоялось заседание комитета по транспорту. Депутаты одобрили дополнительную помощь городу в размере 300 млн руб. 150 млн рублей будет направлено на два объекта: продолжение строительства улиц Объединения и Титова. 150 млн — на текущий ремонт, но с оговоркой.

— Изначально на эти цели город запрашивал 300 млн рублей, чтобы покрыть накопившиеся долги перед подрядчиками. Мы пришли к решению, что 150 млн руб предоставит региональный бюджет, а город берет на себя обязательство добавить такую же сумму из собственных средств, — пояснил Николаев.

Он подчеркнул, что в рекомендациях комитета и сессии депутаты прописали, что не возражают против направления средств областного бюджета на развитие дорог, строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города.

— В этом году мы выделяем средства на текущий ремонт, чтобы город мог «обнулиться», закрыть долги и на следующий год выйти на текущее содержание и текущий ремонт улиц за счет средств муниципального бюджета. А региональный будет помогать с финансированием на развитие дорог, — констатировал Федор Николаев.

Он напомнил, что с учетом добавленных апрельской сессией 300 млн рублей, регион субсидирует городу 1,7 млрд руб только по дорожной тематике, с учетом программы «Безопасные и качественные дороги». Порядка 1,3 млрд руб город получает субсидию по пассажирским перевозкам. В целом, на субсидирование по транспортной инфраструктуре из регионального бюджета в городской на 2018 год запланировано около 3 млрд руб.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» г. Новосибирску направлено 320 млн рублей из областного бюджета и 451,1 млн – из федерального. Доля местного бюджета составила 275,3 млн рублей.

Вчера на заседании сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что при выделении только 150 млн руб на текущий ремонт город сможет охватить ремонтом лишь порядка 700 тыс. кв. метров, тогда как в прошлом году выходил на норматив в 1,3 млн кв. метров.

Врио министра транспорта Анатолий Костылевский недавно отметил, что субсидии на дорожные работы должны предоставляться тем муниципальным образованиям, которые имеют дороги в ненормативном состоянии. При этом, по данным мэрии г. Новосибирска, которые опубликованы на сайте Новосибирскстата, на конец 2016 года в Новосибирске из всех автодорог местного значения общей протяженности 3294,7 км доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 0% (то есть, находятся в нормативном состоянии). Кроме того, этот показатель в Новосибирске (по данным, предоставленным мэрией) остался прежним и на конец 2017 года, уточнила пресс-служба правительства.

Юлия Данилова

Фото: Ростислав Нетисов