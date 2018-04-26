Область больше не хочет помогать городу с текущим ремонтом дорог

С учетом поправок, принятых на апрельской сессии, субсидии Новосибирску по транспортной инфраструктуре в 2018 году составят 3 млрд руб.
— Тематика дополнительной помощи регионального бюджета городскому идет с начала этого года. На межбюджетных комиссиях куда входят депутаты городского совета и законодательного собрания, а также представители правительства области, под руководством первого замгубернатора Владимира Знаткова, были обозначены реперные точки, но решение принималось после согласования поправок по сельским дорогам, —напомнил во время пресс-подхода председатель транспортного комитета регионального парламента Федор Николаев.
Первым пакетом поправок в марте в бюджет 2018 года депутаты внесли 1,5 млрд рублей на сельские дороги. В прошлом году их финансирование урезалось.
Сегодня перед апрельской сессией состоялось заседание комитета по транспорту. Депутаты одобрили дополнительную помощь городу в размере 300 млн руб. 150 млн рублей будет направлено на два объекта: продолжение строительства улиц Объединения и Титова. 150 млн — на текущий ремонт, но с оговоркой.
— Изначально на эти цели город запрашивал 300 млн рублей, чтобы покрыть накопившиеся долги перед подрядчиками. Мы пришли к решению, что 150 млн руб предоставит региональный бюджет, а город берет на себя обязательство добавить такую же сумму из собственных средств, — пояснил Николаев.
Он подчеркнул, что в рекомендациях комитета и сессии депутаты прописали, что не возражают против направления средств областного бюджета на развитие дорог, строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города.
— В этом году мы выделяем средства на текущий ремонт, чтобы город мог «обнулиться», закрыть долги и на следующий год выйти на текущее содержание и текущий ремонт улиц за счет средств муниципального бюджета. А региональный будет помогать с финансированием на развитие дорог, — констатировал Федор Николаев.
Он напомнил, что с учетом добавленных апрельской сессией 300 млн рублей, регион субсидирует городу 1,7 млрд руб только по дорожной тематике, с учетом программы «Безопасные и качественные дороги». Порядка 1,3 млрд руб город получает субсидию по пассажирским перевозкам. В целом, на субсидирование по транспортной инфраструктуре из регионального бюджета в городской на 2018 год запланировано около 3 млрд руб.
В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» г. Новосибирску направлено 320 млн рублей из областного бюджета и 451,1 млн – из федерального. Доля местного бюджета составила 275,3 млн рублей.
Врио министра транспорта Анатолий Костылевский недавно отметил, что субсидии на дорожные работы должны предоставляться тем муниципальным образованиям, которые имеют дороги в ненормативном состоянии. При этом, по данным мэрии г. Новосибирска, которые опубликованы на сайте Новосибирскстата, на конец 2016 года в Новосибирске из всех автодорог местного значения общей протяженности 3294,7 км доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 0% (то есть, находятся в нормативном состоянии). Кроме того, этот показатель в Новосибирске (по данным, предоставленным мэрией) остался прежним и на конец 2017 года, уточнила пресс-служба правительства.
Юлия Данилова
Фото: Ростислав Нетисов
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