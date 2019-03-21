Область перевыполнила план по числу регистраций в госуслугах

— У меня вопрос по программе развития территориальной информационной системы. Первый показатель — это количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, — 51% (по плану — 60%). Второй — число граждан, зарегистрированных в этой системе, — 70% жителей региона (на 100 тысяч больше плана). Первый показатель не был достигнут — сегодня более 200 тысяч человек зарегистрированы в системе госуслуг, но не пользуются ей. В результате выделенные на развитие программы деньги вернулись в бюджет. Как это возможно? У людей нет возможности пользоваться системой? Непонятен сайт? — поинтересовалась зампредседателя комитета Елена Тырина.

По словам главы департамента, причиной столь явного расхождения показателей является получение информации о количестве пользователей на основании необъективных данных. В качестве источника данных чиновник привел результаты опросов, проводимых Росстатом.

—Данные не персонифицированы, неравномерны включают ответы на 200 вопросов. Пока дойдут до последнего, человек уже забудет, что отвечал на первый. Идет большая критика этих данных, — говорит Анатолий Дюбанов. — Мы обращались в Минсвязи, чтобы считали по количеству зарегистрировавшихся.

Чиновник привел пример Красноярского края, где по результатам подобного опроса сложилась парадоксальная ситуация — количество граждан, активно пользующихся порталом госуслуг, превысило количество зарегистрированных.

С тем, что оценка внедрения интернет-технологий требует более объективного источника информации, согласны и депутаты.

— К сожалению, я не видела опросника Росстата, но интерпретировать его ответы можно по-разному, — говорит в комментарии InfoPro54 Елена Тырина. — Когда человек зашел на сайт госуслуг и только посмотрел, например очередь в детский сад, а при этом не заказал какую-то услугу (не заказал паспорт, не оплатил госпошлину), как это расценивать? Он воспользовался услугой или нет? Я считаю, что воспользовался, а устно он может ответить, что нет, просто посмотрел и ничего не заказывал. В основе неправильная оценка. Нельзя брать субъективные ответы неэкспертов и применять их потом в виде санкций для возврата средств в бюджет.

По данным собеседника издания, в год на реализацию программы тратится около 3 млн рублей. В бюджет из-за невыполнения плана по количеству пользователей вернулись 79 тысяч.

— Это, конечно, немного, но ситуация непрогнозируемая. А как в следующий раз ответят респонденты опроса? Это же интернет-программа. Мы говорим об информационных технологиях. Любой ресурс позволяет посчитать, сколько человек на него зашло, сколько услуг получено. И это будет объективный результат, — считает депутат.

Немало вопросов к реализации программы на региональном уровне возникло у Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. В частности, по словам аудитора КСП Натальи Козловой, в регионе отсутствует ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы в сфере информационных технологий, порядок выдачи паспорта, подтверждающего ввод государственной информационной системы в эксплуатацию, а также порядок информационного взаимодействия областных и муниципальных органов государственной власти.

— Кроме того, в нарушение постановления правительства РФ департаментом не внесены в реестр сведения о 69 ГИС в Новосибирской области. В федеральный реестр ГИС по состоянию на конец октября 2018 года внесено только 5 инфосистем, допускались нарушения порядка формирования государственного задания, отнесения имущества к категории особо ценного. Несвоевременно в документах отражались факты хозяйственной деятельности, не отражались на финансовых счетах отдельные операции передачи исключительных пользовательских прав областным исполнительным органам власти и подведомственным учреждениям. Департаменту были направлены представление и перечень мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных должностных лиц, — заявила Козлова.

Депутаты совместно с чиновниками намерены разобраться в сложившейся ситуации и выяснить точное количество пользователей портала госуслуг в регионе.

— Системные вещи, которые, как я предполагаю, дают возможность самовольно решать задачу. Нет какого-то стандарта. Нужна дорожная карта, как вы будете это исправлять, — обратился к главе департамента председатель комитета Федор Николаев. — Представьте ее в комитет для устранения этих замечаний. Детально останавливаюсь на данном вопросе, потому что у коллег из других комитетов возникают вопросы по объему финансирования программы. Надо было давать больше пространства этой информации, чтобы все видели, что у нас здесь происходит.

По информации редакции InfoPro54, в прошлом году мероприятия по привлечению граждан на сайт госуслуг активно проходили в школах Новосибирска. В том числе учителя просили родителей зарегистрировать в системе несовершеннолетних детей, поясняя, что иначе их не смогут подключить к новому электронному дневнику, на который переходит область.