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Область получит 1,88 млрд из федерального бюджета

  • 09/04/2018
Голубенко_1

Средства пойдут на лекарства, новые места в детсадах, ежемесячные выплаты на первого ребенка и развитие детских поликлиник.

— Основная тема новых поправок в бюджет 2018 года связана дополнительными федеральными решениями по предоставлению области трансфертов. Часть из них требует обеспечения софинансирования с предоставлением выписки из закона об областном бюджете до конца апреля 2018 года, — заявил, выступая на заседании правительства Новосибирской области, врио министра финансов Виталий Голубенко.

По его словам, в целом речь идет о сумма 1,88 млрд руб, из них 696 млн будет направлено на обеспечение лекарственными препаратами и предметами лечебного питания детей инвалидов, 499 млн — на создание дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, 467 млн — на ежемесячный выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, 195 млн — на улучшение материально-технической базы детских поликлиник, 26 млн — на приобретение передвижных медкомплексов для оказания помощи жителям малонаселенных пунктов (численностью до 100 человек).

В регион также поступит дотация 394 млн руб на частичную компенсацию увеличения оплаты труда до прожиточного минимума, 272 млн составят неподтвержденные к возврату остатки целевых средств.

Из областного бюджета на софинансирование необходимо направить 291 млн руб (места в детсадах и оборудование для детских поликлиник), 200 млн на оборудование для трех новых школ и Барабинской ЦРБ.

На ледовую арену выделят первые 150 млн руб

— Второй блок поправок — расходы на финансовое обеспечение которых мы не смогли заложить ассигнования при внесении первого блока поправок — 280 млн руб. Из низ 121 млн на поддержку социально-культурной сферы, 37 млн — на госпрограмму развитие инфраструктуры информационного общества, 24 млн — на возмещение затрат бизнес-инкубаторов,  20 млн — на поддержку МСП и т.д., — перечислил Голубенко. — 21 млн выделяется на инженерное обустройство площадок комплексной застройки, а именно, поселка Садовый, где земля предоставлялась многодетным семьям. В целом собственные средства бюджета за счет поправок увеличатся на 671,6 млн руб.

После корректировок доходы облбюджета составлять 135 млрд руб, расходы 138,9 млрд, дефицит 3,9 млрд руб. Доходы и расходы вырастут на 2,5 млрд руб.

Правительство рассчитывает, что поправки будут рассмотрены на апрельской сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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