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Областной минтранс проверит объекты ремонта 2017 года по приоритетному проекту

  • 19/04/2018
дороги

Члены комиссии также проверят начало работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на объектах 2018 года.

Проверки исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств 2017 года проходят на объектах ремонта улично-дорожной сети Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Обследование дорожных объектов инициировано областным минтрансом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В состав комиссии, которая обследует дороги, вошли представители минтранса региона, ФКУ «Сибуправтодор», заказчика и подрядчика объектов, стройконтроля, общественности. Члены комиссии осматривают дорожное покрытие, при необходимости используют геодезические инструменты, которые помогают определить наличие колейности и любые отклонения геометрических параметров дорожного полотна. Также они оценивают состояние разметки, дорожных знаков, пешеходного ограждения и других элементов обустройства дороги.

Как сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, все выявленные нарушения фиксируются и отмечаются в акте обследования. Собственник дороги направляет этот акт подрядчику для устранения замечаний с установлением конкретных сроков.

В период с 18 апреля по 1 мая комиссия обследует дорожные объекты в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, р.п. Кольцово, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. 19 апреля в областном центре прошло обследование улиц Станционной, Шлюзовой, Петухова, Немировича-Данченко, Восход.

Члены комиссии также проверяют начало работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на объектах 2018 года.

В пресс-службе напомнили, что в Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Финансирование проекта в 2017 году составило 2,2 млрд рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов), дорожные работы велись на 55 объектах. В проект вошли автодороги регионального и межмуниципального значения, улично-дорожная сеть городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.

В 2018 году на реализацию проекта из таких же источников финансирования направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах на вышеуказанных территориях.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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