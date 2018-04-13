Областной закон о госсобственности «выходит» на комитеты

Новосибирские депутаты сверили свои предложения с пакетом законов Томской области, которые работают еще с 2004 года.

12 апреля делегация новосибирских законодателей побывала в Томске, где состоялось рабочее совещание депутатов и специалистов аппарата двух областных парламентов — Новосибирской и Томской областей. Новосибирцы ознакомились с практикой реализации томского закона об управления и распоряжения государственной собственностью.

Томская Дума приняла сразу четыре закона, регулирующих функционал двух ветвей власти в области управления и распоряжения госимуществом, действует Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» и три ведомственных отраслевых программы, по каждой из которых законодателям предоставляется отчет. Созданная система взаимодействия ветвей власти по обращению с областной собственностью действует еще с 2004 года.

— Мы убедились, что находимся на правильном пути, увидев практику применения законодательства, очень системного и детально проработанного, что важно — совместно региональным правительством и Томской областной думой. Законодательства, которое позволяет правильно, действительно по — государственному, управлять областным имуществом, — прокомментировал итоги встречи председатель бюджетного комитета заксобрания Александр Морозов. — При этом ключевое значение имеет, с одной стороны — правильное разделение полномочий и ответственности исполнительной и законодательной власти. С другой стороны, всякая проектная деятельность исполнительной власти, находит экспертное отражение в деятельности власти законодательной…Это как-бы консолидация правил, которые позволяют эффективно использовать бюджетный ресурс, в частности, в виде государственной собственности.

В законодательстве Томской области каждый орган госвласти имеет четко зафиксированный в законе функционал, а их совместная работа по всем направлениям и сферам использования областного имущества регламентирована системой межведомственного взаимодействия. Это позволяет установить контроль за использованием госсобственности, совместно обсуждать и принимать предложения для повышения эффективности этой работы.

— Законопроект сложный, — приводит пресс-служба регионального парламента слова спикера Заксобрания Андрея Шимкива. — Подчеркну еще раз — никто на полномочия и работу министров не покушается. Ничего личного. Мы готовы взять и на себя ответственность за решения, которые касаются крупных бюджетных расходов. Расходов, в том числе будущих десятилетий. Чтобы исключить возможности «арифметических ошибок» на миллиарды рублей, чтобы вложенные бюджетные миллиарды приносили прибыль, а не убытки, чтобы не было частных контор за государственный счет. У депутатов достаточно знаний и решимости вникать в эти вопросы.

О необходимости разработки регионального закона и новой системы управления областной госсобственностью депутаты Заксобрания заявили еще в середине прошлого года.

— Мы хотим участвовать во всех процедурах на начальном этапе, чтобы не было казусов с реализацией проектов в рамках государственно частного партнёрства. Это работа депутатского корпуса в полномочия которого входит контроль за эффективностью расходования бюджетных средств, — неоднократно отмечал Андрей Шимкив.

➥ Андрей Шимкив: «механизм ГЧП будет работать, но несколько неудачных проектов испортили отношение к концессии»

Резонансными управленческими проектами 2016-2017 года, которые вызвали много вопросов у депутатов, были мусорная концессия, концессия по четвертому мосту, финансовые нарушения в областном БТИ, в ПЛП и Технопарке. Особенно жаркой темой были концессионные проекты, которые предусматривали обязательства областного бюджета.

➥ Кто ответит за ошибки в управлении госсобственностью?

Для разработки законопроекта распоряжением спикера Заксобрания осенью 2017 года была создана рабочая группа, в состав которой вошли все вице-спикеры и руководители профильных комитетов регионального парламента, представители регионального правительства, прокуратуры Новосибирской области.

— Задача рабочей группы не в том, чтобы поделить полномочия, а в том, чтобы определить единый и четкий порядок управления и распоряжения собственностью в Новосибирской области, — комментировал решение о ее создании Шимкив.

➥ Пакет инвестиционных законов в области не работает

Руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов отметил, что в законопроекте устанавливается цели и задачи управления государственной собственностью региона. Также законодатели предложили разработать и принять трех или шестилетнюю концепцию управления госсобственностью. Депутаты намерены ежегодно заслушивать отчет о ее реализации.

— В разработанном нами законопроекте закрепляются полномочия органов госвласти региона в сфере заключения и реализации концессионных соглашений, участие депутатов в процессе создания, реорганизации, ликвидации юрлиц, а также решении вопросов внесения вкладов в уставные капиталы акционерных обществ, — уточнил Панферов. — Инициативы законодательного собрания в сфере управления госсобственностью — это не попытка усилить свою роль, не стремление вмешиваться в оперативное управление, а положительный опыт и сложившаяся практика взаимодействия исполнительной и законодательной власти в значительном количестве субъектов РФ.

Разработку регионального закона на декабрьской сессии областного парламента поддержал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он признал, что это «действительно важно, с одной стороны — для дополнительного контроля, с другой — для будущих гарантий».

Законопроект «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» будет рассмотрен на заседании бюджетного комитета регионального парламента на следующей неделе. В конце апреля его планирует рассмотреть сессия в первом чтении.

В работе над законопроектом новосибирские депутаты использовали опыт Ульяновской, Смоленской, Томской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев. Соглашение о развитии межпарламентских связей между Законодательной думой Томской области и Законодательным собранием Новосибирской области действует с 15 марта 2013 года.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области, пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области