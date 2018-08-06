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Областные министерства не выполнили план по расходам на 1,3 млрд руб

  • 06/08/2018
Golubenko

Врио министра финансов связал это с качеством финансового планирования.

— Ситуация с расходами, обеспеченными собственными доходными источниками региона, не связанными с целевыми трансфертами федерального бюджета, требует более глубокого анализа профильных министерств, — заявил на заседании правительства врио министра финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По данным ведомства, кассовый план, заявленный ведомствами на первое полугодие, составлял 61,7 млрд руб. По факту он исполнен в сумме 6,4 млрд.

— Не освоено около 1,3 млрд руб. Это вопрос качества финансового планирования, —заявил Голубенко.

Погрешности в финансовом планировании, по его словам, показали минстрой, департамент физкультуры и спорта, а также минздрав.

В части средств федерального бюджета в первом полугодии произведены расходы в сумме 4,6 млрд. Доведено 4,98 млрд.  Самый большой остаток неиспользованных средств (в процентном соотношении) — в министерстве ЖКХ — 18%. Минтранс и минздрав федеральные деньги использовали в полном объеме.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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