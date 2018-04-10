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Обманутыми дольщиками займется Алексей Колмаков

  • 10/04/2018
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Чиновник перешел в правительство региона из мэрии Новосибирска.

Для активизации работы по объектам долевого строительства и крупных инфраструктурных и социально значимых проектов Новосибирской области в министерстве строительства проводятся структурные изменения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в структуре министерства введена должность заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков. Ранее Алексей Колмаков занимал должность заместителя начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии г. Новосибирска. К своим обязанностям на посту заместителя министра строительства Новосибирской области по вопросам долевого строительства Алексей Колмаков приступит до конца текущей недели.

Кроме того, как прокомментировал врио министра строительства Иван Шмидт, в связи с особой значимостью вопросов, связанных со строительством крупных региональных приоритетных и знаковых проектов, таких как ледовый дворец, волейбольный центр, перинатальный центр, а также в связи с большим объемом строительства объектов социальной инфраструктуры,  принято решение по корректировке и усилению кадрового состава государственного заказчика ГКУ НСО «УКС» с заменой директора учреждения, а также переходе учреждения на проектное управление.

Фото: редакции

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