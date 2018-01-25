Андрей Бекарев, председатель Совета директоров АО «Биотехнопарк Кольцово»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Я не связывал 2017 год с каким-то прорывом или глобальными изменениями, поэтому все прошло так, как запланировано. Весь год в стране прошел под знаком определенных внешне- и внутриполитических событий, поэтому многим вещам не было уделено достаточно внимания (в том числе инновациями науке), а то, что делалось, имело одну общую черту: оболочка превалировала над содержанием. Надеюсь, что в текущем году страна этим окончательно переболела. Время «показухи» должно остаться позади: все процессы, мероприятия, проекты должны быть внутренне насыщенны смыслом и приносить реальную пользу в виде продуктов, производств, прибыли, а не кипу бумаг в виде отчетов.

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— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Если говорить про Биотехнопарк, то у нас есть основная текущая задача: завершение реализации первого этапа его становления — освоение резидентами первой площадки, завершение активной фазы всех строек, окончательного формирования центра коллективного пользования и дополнительной инфраструктуры для резидентов.

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Помимо этого, по моему мнению, необходимо провести полный анализ проделанной за эти несколько лет работы, чтобы понимать, куда мы движемся дальше. Уже сейчас в рамках разработки стратегии Биотехнопарка можно говорить о серьезных изменениях в подходе к инновационным площадкам такого типа. Мы прошли большой путь и готовы делиться этим опытом.

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— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Будущий год я связываю с изменениями, даже несмотря на то, что главные выборы страны кажутся нам всем довольно предсказуемыми. Я бы не хотел привязывать все происходящее только к этому событию, потому что, несмотря на лозунги, страна находится в состоянии дозревающего кризиса: и системного, и экономического. И отсутствие позитивных изменения в этой ситуации приведет к краху.