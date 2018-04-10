Обороты ИТ- отрасли Новосибирска выросли до 114 млрд руб

По сравнению с 2016 годом, общий объем оборотов товаров и услуг ИТ-компаний на территории области вырос на 18%.

Сегодня в отрасли информационных технологий региона работает почти 3700 компаний. Общее число сотрудников отрасли — почти 39 тыс человек или 4,4% от всех занятых в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

Оборот компаний отрасли (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 114,86 млрд рублей, что 17,8% превышает уровень 2016 года. В общем обороте всех организаций региона доля оборота компаний IT-отрасли Новосибирской области в 2017 году — 4,7%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в области информации и связи Новосибирской области составил в 2017 году 64,73 млрд рублей, что составляет 5,8% в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в регионе.

Сегодня IT-отрасль Новосибирской области по динамике развития, количеству организаций, а также численности и качеству кадров входит в ТОП-5 регионов России.

Фото: pixabay.com, автор- Glafuski