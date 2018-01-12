Образовательные программы опорного НГТУ получили европейскую инженерную аккредитацию

До этого программы бакалавров по этим направлениям в России были аккредитованы только в Томском политехническом университете.

Две образовательные программы подготовки бакалавров Новосибирского государственного технического университета внесены в реестр аккредитованных программ Ассоциации инженерного образования России и в реестр Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования (ENAEE). До этого программы бакалавров по этим направлениям в России были аккредитованы только в Томском политехническом университете, сообщили в пресс-службе университета.

Опорный НГТУ получил сертификаты Ассоциации инженерного образования России о прохождении профессионально-общественной аккредитации и сертификаты Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования (ENAEE) о присвоении «Европейского знака качества» (EUR-ACE Label). Престижную профессионально-общественную аккредитацию прошли две образовательные программы: программа подготовки бакалавров по направлению «Материаловедение и технологии материалов», реализуемая на механико-технологическом факультете НГТУ, и образовательная программа подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника», реализуемая на факультете энергетики НГТУ.

Отмечается, что НГТУ стал вторым вузом России, получившим европейскую аккредитацию по направлениям подготовки бакалавров «Материаловедение и технологии материалов» и «Электроэнергетика». До этого программы бакалавров по этому направлению были аккредитованы только в Томском политехническом университете. Кроме того, опорный НГТУ – единственный вуз Новосибирска, который имеет европейскую аккредитацию по этим и другим направлениям подготовки. В опорном университете Новосибирской области европейскую аккредитацию также имеет программа «Лазерные системы в науке и технике».

Аккредитация поможет выпускниками НГТУ при устройстве на работу в крупные транснациональные корпорации, а также в зарубежные компании.

Фото: с сайта www.nstu.ru