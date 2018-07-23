Обучающий курс «Ты – предприниматель l plus» стартует в Новосибирске с 1 августа

Целью обучения является повышение эффективности реализации бизнес-проектов и поддержка и развитие стартапов с инновационной составляющей.

Уникальный проект «Ты – предприниматель l plus», направленный на развитие и продвижение бизнеса на новый уровень стартует в Новосибирске с 1 августа, сообщили организаторы проекта.

Целью обучения является повышение эффективности реализации бизнес-проектов и поддержка и развитие стартапов с инновационной составляющей.

Реализуется в рамках программы правительства Новосибирской области по поддержке молодых предпринимателей «Ты-предприниматель», которая насчитывает уже более 3 000 выпускников.

С помощью программы бизнесмены познакомятся с опытными экспертами в сфере бизнеса, научатся эффективному продвижению бизнеса, смогут усилить свой бизнес за короткий срок, а также совместно с экспертами и бизнес-сообществом решат любые трудности, с которыми столкнулись бизнесмены.

Отмечается, что на проект будут отобраны только 100 человек, которые развивают свой собственный бизнес.

Зарегистрировать на участие в проекте можно по ссылке.

Фото: predprin.plus.tilda.ws