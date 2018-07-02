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Businessjump

«Обувь России» направит на выплату дивидендов более 262 млн рублей

  • 02/07/2018
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Это 20% от чистой прибыли компании за 2017 год.

Группа компаний «Обувь России» провела годовое собрание акционеров, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы успешно завершили первый год в статусе публичной компании, продемонстрировав высокие показатели деятельности и полностью выполнив заявленные планы. В 2017 году мы активно расширяли розничную сеть, укрепили позиции лидера среднеценового сегмента обувного рынка и увеличили свой отрыв от ближайших конкурентов. Выручка Группы в 2017 году увеличилась на 8,4% — до 10,8 млрд рублей. Компания продемонстрировала высокие показатели эффективности. Рентабельность по EBITDA по итогам 2017 года составила 25,3% что является высоким результатом среди ведущих мировых фешн-ритейлеров. Учитывая благоприятную ситуацию на рынке, «Обувь России» намерена дальше активно расти и консолидировать рынок, используя преимущества уникальной бизнес-модели, которая включает развитие портфеля узнаваемых брендов, диверсифицированный ассортимент товаров и услуг, инновационную программу лояльности и развитие омниканальной модели продаж, — отметил директор ГК «Обувь России» Антон Титов.

Отмечается, что совет директоров рассмотрел вопрос о выплате дивидендов по результатам 2017 года. С учетом текущего финансового состояния Группы и инвестиционной программы по развитию на ближайшие три года было принято решение выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «ОР» в размере 2,32 рубля на одну акцию. В качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 16 июля 2018 года. Общая сумма дивидендов составит 262,3 миллионов рублей или 20% от чистой прибыли компании за 2017 год.

Фото: пресс-служба компании

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