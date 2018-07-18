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«Обувь России» отмечает рост продаж обуви без каблука на низком ходу

  • 18/07/2018
obuv

По итогам 1-го полугодия доля такой обуви в розничных продажах в парах превысила 70%.

 «Обувь России» отмечает рост продаж обуви на низком ходу (без каблука). По итогам 1-го полугодия доля такой обуви в розничных продажах в парах превысила 70%. К обуви на низком ходу относятся модели стиля полуспорт (кеды, полукеды, кроссовки и т.п.), casual (лоферы, слипоны, эспадрильи и т.п.), а также классика (балетки, оксфорды и т.п.), сообщили в пресс-службе компании.

— Мы наблюдаем рост популярности удобной обуви без каблука уже несколько сезонов подряд. Это общемировая тенденция, которая также находит свое отражение и на российском рынке. — комментирует Елена Хворова, руководитель отдела закупа и сбыта группы компаний «Обувь России». — Продажи растут по всем категориям обуви на низком ходу. Если сравнивать 1-е полугодие 2017 и 2018 гг., то доля такой обуви в розничных продажах в парах увеличилась с 65 до 71%.

Отмечается, что в магазинах «Обуви России» обувь на низком ходу есть в коллекциях всех основных брендов — Westalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette. Также компания развивает в формате shop-in-shop отдельный бренд all.go — это обувь стиля полуспорт и casual (кроссовки, кеды и т.п.).

Фото: пресс-служба компании

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