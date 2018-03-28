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Businessjump

«Обувь России» создает дата-центр в Москве

  • 28/03/2018
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Инвестиции компании в IT-инфраструктуру превысят 40 млн руб.

 Группа компаний «Обувь России» в рамках реализации программы по развертыванию региональных ЦОД запустит собственный дата-центр в Москве. Группа начала реализовывать проект в начале марта, все работы по закупке, монтажу и тестированию оборудования для дата-центра завершатся в течение нескольких месяцев, на полную мощность новый ЦОД выйдет к осенне-зимнему сезону 2018 года. Реализуя IT-стратегию в части наращивания мощности и повышения надежности IT-инфраструктуры, компания также увеличит мощности центрального ЦОД в Новосибирске и регионального ЦОД в Хабаровске. Всего инвестиции в проект, включая открытие дата-центра в Москве, превысят 40 млн руб. сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе напомнили, что в октябре 2017 года «Обувь России» вышла на IPO и в рамках реализации инвестпрограммы с 2017 года активно развивает розничную сеть: в 2017 году она приросла 83 магазинами. В дальнейшем компания намерена поддерживать столь же высокие темпы роста сети: в 2018 году планирует открыть 100 магазинов. У компании уже достаточно хорошая представленность в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, при этом Группа намерена увеличивать присутствие сети в Центральной части России.

— Учитывая планы компании, мы повышаем мощность и надежность существующей IT-инфраструктуры и ее масштабируемость. Сейчас наши магазины работают во всех часовых поясах, мы развиваем омниканальные продажи и направление дополнительных сервисов для покупателей, что требует высокого уровня интеграции IT-систем и обеспечения их круглосуточной работоспособности — комментирует IT-директор ГК «Обувь России» Дмитрий Карпенко. — Поэтому для нас на первый план выходят такие задачи, как обеспечение бесперебойного онлайн-режима работы в формате 24/7/365 без привязки к часовым поясами, повышение гибкости, мобильности, масштабируемости и отказоустойчивости системы. Для решения этих задач мы еще в 2014 году открыли центральный дата-центр в головном офисе в Новосибирске, а в конце 2016 года начали реализовывать программу по созданию региональных ЦОД и запустили дата-центр в Хабаровске. Сейчас открываем ЦОД в центральной части России.

Новый центр обработки данных в Москве будет построен на базе платформы Hewlett-Packard Enterprise, которая используется в предыдущих проектах компании, что позволяет легко интегрировать ЦОД с существующими мощностями. Оборудование размещено на площадке компании Softline — многолетнего партнера «Обуви России» в реализации сложных комплексных IT-проектов. Она реализовывала инфраструктурную часть проектов по созданию ЦОД в Новосибирске и Хабаровске, а также занимается проектом в Москве. Мощность нового ЦОД в Москве составит 96 ядер, 1 терабайт оперативной памяти и 20 терабайт обрабатываемой информации. Мощность основного ЦОД в Новосибирске будет увеличена на 240 ядер, объем оперативной памяти составит 2 терабайта, объем обрабатываемой информации — 40 терабайт. Планируется, что производительность системы хранения данных для критичных бизнес-процессов увеличится в 5 раз. Если говорить про ЦОД в Хабаровске, емкость хранения данных для критичных бизнес-процессов вырастет в 3,4 раза, а планируемое увеличение производительности системы хранения данных для критичных бизнес-процессов составит 8 раз.

— При развертывании ЦОД в Москве «Обувь России» арендует площадку Softline для размещения своего оборудования. Такой подход помогает сократить капитальные затраты и ускорить развертывание новых мощностей, критически важных для дальнейшего развития группы «Обувь России». Теперь компания фактически не имеет каких-либо ограничений, связанных с дальнейшим масштабированием IT-обвязки основного бизнеса в данном регионе. — комментирует руководитель отдела по работе с клиентами промышленного сектора группы компаний Softline Роман Шарабарин. — Softline занимается пусконаладкой и настройкой оборудования, в дальнейшем мы будем обслуживать систему. Появление третьего дата-центра позволит компании «Обувь России» создать геораспределенную IT-инфраструктуру, данные будут рассредоточены по трем ЦОД, расположенным в разных регионах (Москва-Новосибирск-Хабаровск), что позволит повысить отказоустойчивость единой IT-системы компании и повысит эффективность бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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