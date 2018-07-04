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Businessjump

«Обувь России» взяла кредит на 1 млрд рублей

  • 04/07/2018
Obuv

Средства пойдут на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности группы, в том числе и на развитие розничной сети.

ГК «Обувь России» и Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает Группе возобновляемую кредитную линию в объеме 1 млрд руб. сроком на 2 года. Привлеченные денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности Группы, в том числе и на развитие розничной сети, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках реализации среднесрочной инвестпрограммы «Обувь России» в 2018 году активно наращивает розничную сеть: по данным на конец первого квартала 2018 года Группа открыла 34 новых магазина и вышла в 10 новых городов. Всего в этом году компания намерена запустить 100 новых торговых точек. Планы по развитию бизнеса поддерживаются положительной динамикой на обувном рынке: по прогнозам Discovery Research Group, объем российского обувного рынка по итогам 2018 года превысит 1,4 трлн рублей.

Фото: пресс-служба компании

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